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        Haberler Gündem Güncel Kocaeli'de denizde hortum

        Kocaeli'de denizde çıkan hortum kamerada

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde sahile yakın bir kesimde denizde hortum meydana geldi. Kısa süreli oluşan hortum cep telefonlarıyla görüntüledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 15:33 Güncelleme: 03.09.2023 - 15:33
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        Kocaeli'de denizde hortum
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        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde sağanak ve fırtına aralıklarla etkili oldu.

        Yağışlı havayla birlikte Kandıra'nın Bağırganlı sahiline yakın bir kesimde denizde hortum çıktı.

        Hortum metrelerce yüksekliğe ulaşırken çevredekiler o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

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