Kocaeli'de denizde hortum

Kocaeli'de denizde çıkan hortum kamerada
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde sahile yakın bir kesimde denizde hortum meydana geldi. Kısa süreli oluşan hortum cep telefonlarıyla görüntüledi
Giriş: 03.09.2023 - 15:33 Güncelleme: 03.09.2023 - 15:33
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde sağanak ve fırtına aralıklarla etkili oldu.
Yağışlı havayla birlikte Kandıra'nın Bağırganlı sahiline yakın bir kesimde denizde hortum çıktı.
Hortum metrelerce yüksekliğe ulaşırken çevredekiler o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.