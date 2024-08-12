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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'de denize giren kişi boğuldu | Son dakika haberleri

        Kocaeli'de serinlemek için denize giren kişi boğuldu

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde serinlemek için denize giren kişi boğuldu. İzmit ilçesinde ise denize düşerek boğulma tehlikesi geçiren genç kız hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 05:58 Güncelleme: 12.08.2024 - 05:58
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        Kocaeli'de denize giren kişi boğuldu
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        Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kerpe Mahallesi'ndeki kayalık bölgede serinlemek için denize giren Fırat A. (27) bir süre sonra gözden kayboldu.

        Arkadaşlarının ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranlarınca bölgede arama çalışması başlatıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince suda bulunarak bota alınan Fırat A, Kefken Balıkçı Barınağı'nda sağlık ekiplerine teslim edildi.

        AA'nın haberine göre; Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılan Fırat A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        İZMİT'TE DENİZE DÜŞEN GENÇ KIZ BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde denize düşerek boğulma tehlikesi geçiren genç kız hastaneye kaldırıldı.

        Kozluk Mahallesi Seka Park alanı 1. etap kafeteryalar mevkisinde Elif B. (18), bilinmeyen nedenle denize düştü. Çevredekilerin fark etmesi üzerine suda çırpınan kişiyi kurtarmak için 2 kişi suya atladı.

        Bu sırada olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı-Üstü Arama Kurtarma ekipleri, can simidi atarak sudaki gençleri kıyıya çekti. İtfaiye ekipleri, başkalarının da olabileceği şüphesiyle suda bir süre daha arama çalışması yaptı.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Sudan çıkarılan Elif B, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Öte yandan, genç kızı kurtarmak üzere suya atlayan Server Kılıç, yaptığı açıklamada, "Suda boğuluyordu, etraftakiler bağırdı. Ben de tanımadığım bir arkadaşla atladım. Çok su yuttu ama sonra yukarıdan simit attılar. 3-5 dakikaya çıktık beraber. İyi olur umarım." diye konuştu.

        *Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #kocaeli
        #Kandıra
        #İzmit
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