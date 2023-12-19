Kocaeli'de lastik fabrikasında yangın: 8 işçi dumandan etkilendi
Kocaeli Kartepe'de lastik fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen 8 işçi hastaneye kaldırıldı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki lastik fabrikasında çıkan yangında 8 işçi dumandan etkilendi.
Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi Fabrikalar Sokak'taki bir lastik fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
8 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ
AA'nın haberine göre; ekiplerin kısa süreli çalışmasıyla söndürülen yangında, fabrikadaki 8 işçi dumandan etkilendi. İşçiler ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
HASAR MEYDANA GELDİ
Yangın nedeniyle fabrikanın bazı bölümlerinde de hasar oluştu.