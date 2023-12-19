Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'de lastik fabrikasında yangın: 8 işçi dumandan etkilendi

        Kocaeli'de lastik fabrikasında yangın: 8 işçi dumandan etkilendi

        Kocaeli Kartepe'de lastik fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen 8 işçi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 01:03 Güncelleme: 19.12.2023 - 01:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lastik fabrikasında yangın: 8 işçi dumandan etkilendi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki lastik fabrikasında çıkan yangında 8 işçi dumandan etkilendi.

        Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi Fabrikalar Sokak'taki bir lastik fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        8 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

        AA'nın haberine göre; ekiplerin kısa süreli çalışmasıyla söndürülen yangında, fabrikadaki 8 işçi dumandan etkilendi. İşçiler ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        HASAR MEYDANA GELDİ

        Yangın nedeniyle fabrikanın bazı bölümlerinde de hasar oluştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #kocaeli
        #kartepe
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Uraloğlu: İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya inecek
        Bakan Uraloğlu: İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya inecek
        Restoran ve kafelere ilişkin fiyat listesi kararı
        Restoran ve kafelere ilişkin fiyat listesi kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da
        Kız arkadaşını kurtarmak için denize atlamıştı, cansız bedeni bulundu
        Kız arkadaşını kurtarmak için denize atlamıştı, cansız bedeni bulundu
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Somali Cumhurbaşkanı'ndan Göçer ailesine taziye telefonu
        Somali Cumhurbaşkanı'ndan Göçer ailesine taziye telefonu
        Soykırım vurgulu 'Vicdan Bildirisi'
        Soykırım vurgulu 'Vicdan Bildirisi'
        Boey'in yükselişi!
        Boey'in yükselişi!
        Ece Ronay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        Ece Ronay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        Galatasaray'ın rakibini tanıyalım
        Galatasaray'ın rakibini tanıyalım
        Fenomenler emniyete davet edildi
        Fenomenler emniyete davet edildi
        AB ile vize krizi aşılıyor mu?
        AB ile vize krizi aşılıyor mu?
        Adli Tıp Kurumu raporu iddianamede!
        Adli Tıp Kurumu raporu iddianamede!
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Otonom 'kıyamet' yaşanır mı?
        Otonom 'kıyamet' yaşanır mı?
        Delivery Hero Türkiye'deki teknoloji ofisini kapatıyor
        Delivery Hero Türkiye'deki teknoloji ofisini kapatıyor
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?
        100. yılda Budapeşte'ye kritik ziyaret
        100. yılda Budapeşte'ye kritik ziyaret
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        Alkol ve sigarada ÖTV sancısı başladı
        Alkol ve sigarada ÖTV sancısı başladı