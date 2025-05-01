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        Haberler Gündem Güncel Kocaeli'de sezon 15 Haziran'da başlayacak | Son dakika haberleri

        Kocaeli'de deniz sezonunu 15 Haziran'da başlayacak

        Kocaeli'de deniz sezonu 15 Haziran Pazar günü başlayacak. 2025 yılı deniz sezonu için bir araya gelen Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), yeni sezonda yapılacak çalışmaları ele alırken, sivil toplum kuruluşlarının istek, görüş ve önerilerini de değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2025 - 13:31 Güncelleme: 01.05.2025 - 13:31
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        Kocaeli'de sezon 15 Haziran'da başlayacak
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekibi, 2025 yılı deniz sezonu için toplandı. Geçen yıl deniz sezonunda 13 bölgede 265 kişilik ekiple 2 bin 238 kişinin yeniden hayata tutunmasını sağlayan KOSKEM, 15 Haziran'da başlayacak yeni sezon öncesinde alınacak önlem ve çalışmaları değerlendirdi. Toplantıda kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının hangi bölgelerde görev alacağı ve katılımcı sayılarının belirlenmesi görüşüldü.

        Yeni sezonda yapılacak çalışmaların ele alındığı toplantıda STK'arın istek, görüş ve önerileri de değerlendirildi. Toplantıya İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu, Müdahale Şube Müdürü Hüseyin Gürbüz, Sivil Toplum Kuruluşlarından MAG, AKUT, Yeditepe Üniversitesi, Kılavuz Arama Kurtarma Derneği, Gönüllü İtfaiyeciler Derneği, DK9, KYK ve ISAR temsilcileri katıldı.

        "CANKURTARANLIK PROJESİ TÜRKİYE’YE ÖRNEK"

        Sezon boyunca Kocaeli'nin Mavi Bayraklı 9 plajı olmak üzere toplam 13 sahil bölgesinde haftanın 7 günü cankurtaranlık hizmeti verilecek. Toplantıda konuyla ilgili konuşan İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu, 2005 yılından bu yana STK'larla beraber yürüttükleri cankurtaranlık projesinin Türkiye'ye örnek bir proje olduğunu ifade etti.

        Deniz sezonuna hazır olduklarını belirten İslamoğlu, "Büyükşehir Belediyesi olarak Karadeniz ve Marmara sahillerinde bulunan halk plajlarına gelen vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde tatil yapmaları için altyapı, temizlik, güvenlik ve cankurtaranlık hizmetleri yürütüyoruz. Bir insanı hayata yeniden bağlamanın değeri ölçülemez. KOSKEM ekiplerimiz, 2005 yılından bu yana denizlerimizde yaklaşık 21 bin vatandaşımıza yeniden umut oldu" dedi.

        CANKURTARAN EĞİTİMİ ARDINDAN TATBİKAT

        Sezonda görev alacak cankurtaranlar ilk olarak havuz çalışmalarıyla hazırlıklara başlayacak. Cankurtaranlar boğulma vakalarında iyi performans sergilemeleri için sıkı eğitimden geçirilecek. Cankurtaranlar İzmit, Gebze, Körfez, Karamürsel ve Gölcük’te bulunan yüzme havuzlarında kondisyon ve kurtarma tekniklerini öğrenecek. Cankurtaran eğitimlerinin sonunda tüm katılımcılarla birlikte ortak kurtarma tatbikatı yapılacak.

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        #deniz sezonu
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