Kocaeli'de sezon 15 Haziran'da başlayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekibi, 2025 yılı deniz sezonu için toplandı. Geçen yıl deniz sezonunda 13 bölgede 265 kişilik ekiple 2 bin 238 kişinin yeniden hayata tutunmasını sağlayan KOSKEM, 15 Haziran'da başlayacak yeni sezon öncesinde alınacak önlem ve çalışmaları değerlendirdi. Toplantıda kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının hangi bölgelerde görev alacağı ve katılımcı sayılarının belirlenmesi görüşüldü.

Yeni sezonda yapılacak çalışmaların ele alındığı toplantıda STK'arın istek, görüş ve önerileri de değerlendirildi. Toplantıya İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu, Müdahale Şube Müdürü Hüseyin Gürbüz, Sivil Toplum Kuruluşlarından MAG, AKUT, Yeditepe Üniversitesi, Kılavuz Arama Kurtarma Derneği, Gönüllü İtfaiyeciler Derneği, DK9, KYK ve ISAR temsilcileri katıldı.

"CANKURTARANLIK PROJESİ TÜRKİYE’YE ÖRNEK"

Sezon boyunca Kocaeli'nin Mavi Bayraklı 9 plajı olmak üzere toplam 13 sahil bölgesinde haftanın 7 günü cankurtaranlık hizmeti verilecek. Toplantıda konuyla ilgili konuşan İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu, 2005 yılından bu yana STK'larla beraber yürüttükleri cankurtaranlık projesinin Türkiye'ye örnek bir proje olduğunu ifade etti.