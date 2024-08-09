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        Haberler Gündem Güncel Kocaeli Kandıra'da denize girmek yasaklandı | Son dakika haberleri

        Kocaeli Kandıra'da denize girmek yasaklandı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 00:20 Güncelleme: 09.08.2024 - 00:20
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        Kocaeli Kandıra'da denize giriş yasağı
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        Kandıra Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamayla, elverişsiz hava ve deniz şartları sebebiyle 9 Ağustos Cuma günü ilçede Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

        AA'nın haberine göre; vatandaşlardan yasağa uymaları, yasak kapsamı dışındaki cankurtaran hizmeti verilen bölgelerde mantar dubalar içerisinde denize girmeleri istendi.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #kocaeli
        #Kandıra
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