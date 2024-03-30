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        Haberler Magazin Kocalarından vazgeçtiler, soy isimlerinden vazgeçmediler - Magazin haberleri

        Kocalarından vazgeçtiler, soy isimlerinden vazgeçmediler

        Birçok ünlü, boşanmalarına rağmen eski eşlerinin soyadlarından vazgeçmedi. Elbette bunun nedeni, kariyerlerine tanındıkları soyadlarıyla devam etmek istemeleri. Sezen Aksu'dan Zuhal Olcay'a kadar birçok ünlü, kocasından vazgeçse de soyadlarından vazgeçmedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2024 - 09:16 Güncelleme: 30.03.2024 - 09:46
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        1

        Onlar, kariyer merdivenlerini çıkarken eşlerinin soyadlarını taşıyordu. Gün geldi, çeşitli nedenlerden dolayı eşlerinden boşandılar.
        'Dere geçerken at değiştirilmez' misali, tanındıkları soyadları değiştirmediler. Bazılarının eski eşleri, soyadının kullanılmaya devam etmesine karşı çıkarak mahkeme kararıyla bunu engelledi. Serap Ezgü'de olduğu gibi... Sümer Ezgü, soyadının eski eşi tarafından kullanılmasını mahkeme kararıyla engelleyince Serap Ezgü, Serap Paköz oldu.
        Bir diğer örnek ise Ayşen Gruda...
        Yılmaz Gruda, yıllarca soyadının kullanmaması için eski eşine çağrıda bulundu. Mahkemeye başvurmasa da yıllarca bunu Ayşen Gruda'dan istedi. Ne var ki Ayşen Gruda, bu çağrılara kulak asmayarak 'Gruda' soyadını kullanmaya devam etti. Bu nedenle defalarca kavga dahi eden Yılmaz Gruda ile Ayşen Gruda, vefatlarından kısa bir süre önce barıştı.

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        Sezen Aksu (Yıldırım)
        Eşi: Ali Engin Aksu
        Evlenme Tarihi: 1974
        Boşanma Tarihi: 1978

        3

        Ayşen Gruda (Erman)
        Eşi: Yılmaz Gruda
        Evlenme Tarihi: 1965
        Boşanma Tarihi: 1976

        4

        Demet Akbağ (İybar)
        Eşi: İskender Akbağ
        Evlenme Tarihi: 1981
        Boşanma Tarihi: 1984

        5

        Zerrin Tekindor (Batman)
        Eşi: Çetin Tekindor
        Evlenme Tarihi: 1988
        Boşanma Tarihi: 1999

        6

        Muazzez Abacı (Altıoklar)
        Eşi: Abdurrahman Abacı
        Evlenme Tarihi: 1965
        Boşanma Tarihi: 1970

        7

        Suna Yıldızoğlu (Eady)
        Eşi: Kayhan Yıldızoğlu
        Evlenme Tarihi: 1976
        Boşanma Tarihi: 1978

        8

        Ecem Erkek(Karabulut)
        Eşi: Yüce Armağan Erkek
        Evlenme Tarihi: 2016
        Boşanma Tarihi: 2020

        9

        Işıl Sergen (Ulutürk)
        Eşi: Burak Sergen
        Evlenme Tarihi: 1999
        Boşanma Tarihi: 2018

        10

        Ivana Sert (Smiljković)
        Eşi: Yurdal Sert
        Evlenme Tarihi: 2004
        Boşanma Tarihi: 2013

        11

        Emel Müftüoğlu (Merdivenci)
        Eşi: Oğuz Müftüoğlu
        Evlenme Tarihi: 1965
        Boşanma Tarihi: 1992

        12

        Zuhal olacay (İşanç)
        Eşi: Zafer Olcay
        Evlenme Tarihi: 1980
        Boşanma Tarihi: 1987

        13

        Nazan Öncel (Kazan)
        Eşi: Salih Öncel
        Evlenme Tarihi: 1973
        Boşanma Tarihi: 1985

        14

        Gönül Yazar(Özyeğiner)
        Eşi: Necdet Yazar
        Evlenme Tarihi: 1952
        Boşanma Tarihi: 1954

        15

        Serpil Çakmaklı (Dönmez)
        Eşi: Mert Çakmaklı
        Evlenme Tarihi: 1978
        Boşanma Tarihi: 1979

        16

        Arsen Gürzap (Göze)
        Eşi: Can Gürzap
        Evlenme Tarihi: 1971
        Boşanma Tarihi: 2008

        17

        Derya Baykal (Bilgiç)
        Eşi: Levent Baykal
        Evlenme Tarihi: 1976
        Boşanma Tarihi: 1980

        18

        Perran Kutman (Kanat)
        Eşi: Hüseyin Kutman
        Evlenme Tarihi: 1973
        Boşanma Tarihi: 1978

        19

        Nurseli İdiz (Çamlıbel)
        Eşi: Cem İdiz
        Evlenme Tarihi: 1983
        Boşanma Tarihi: 1999

        Fotoğraflar: İHA, DHA, HT Magazin, Instagram

        #Ayşen Gruda
        #sezen aksu
        #Suna Yıldızoğlu
        #Ecem Erkek
        #Zerrin Tekindor
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