Kocalarından vazgeçtiler, soy isimlerinden vazgeçmediler
Birçok ünlü, boşanmalarına rağmen eski eşlerinin soyadlarından vazgeçmedi. Elbette bunun nedeni, kariyerlerine tanındıkları soyadlarıyla devam etmek istemeleri. Sezen Aksu'dan Zuhal Olcay'a kadar birçok ünlü, kocasından vazgeçse de soyadlarından vazgeçmedi
Onlar, kariyer merdivenlerini çıkarken eşlerinin soyadlarını taşıyordu. Gün geldi, çeşitli nedenlerden dolayı eşlerinden boşandılar.
'Dere geçerken at değiştirilmez' misali, tanındıkları soyadları değiştirmediler. Bazılarının eski eşleri, soyadının kullanılmaya devam etmesine karşı çıkarak mahkeme kararıyla bunu engelledi. Serap Ezgü'de olduğu gibi... Sümer Ezgü, soyadının eski eşi tarafından kullanılmasını mahkeme kararıyla engelleyince Serap Ezgü, Serap Paköz oldu.
Bir diğer örnek ise Ayşen Gruda...
Yılmaz Gruda, yıllarca soyadının kullanmaması için eski eşine çağrıda bulundu. Mahkemeye başvurmasa da yıllarca bunu Ayşen Gruda'dan istedi. Ne var ki Ayşen Gruda, bu çağrılara kulak asmayarak 'Gruda' soyadını kullanmaya devam etti. Bu nedenle defalarca kavga dahi eden Yılmaz Gruda ile Ayşen Gruda, vefatlarından kısa bir süre önce barıştı.
Sezen Aksu (Yıldırım)
Eşi: Ali Engin Aksu
Evlenme Tarihi: 1974
Boşanma Tarihi: 1978
Ayşen Gruda (Erman)
Eşi: Yılmaz Gruda
Evlenme Tarihi: 1965
Boşanma Tarihi: 1976
Demet Akbağ (İybar)
Eşi: İskender Akbağ
Evlenme Tarihi: 1981
Boşanma Tarihi: 1984
Zerrin Tekindor (Batman)
Eşi: Çetin Tekindor
Evlenme Tarihi: 1988
Boşanma Tarihi: 1999
Muazzez Abacı (Altıoklar)
Eşi: Abdurrahman Abacı
Evlenme Tarihi: 1965
Boşanma Tarihi: 1970
Suna Yıldızoğlu (Eady)
Eşi: Kayhan Yıldızoğlu
Evlenme Tarihi: 1976
Boşanma Tarihi: 1978
Ecem Erkek(Karabulut)
Eşi: Yüce Armağan Erkek
Evlenme Tarihi: 2016
Boşanma Tarihi: 2020
Işıl Sergen (Ulutürk)
Eşi: Burak Sergen
Evlenme Tarihi: 1999
Boşanma Tarihi: 2018
Ivana Sert (Smiljković)
Eşi: Yurdal Sert
Evlenme Tarihi: 2004
Boşanma Tarihi: 2013
Emel Müftüoğlu (Merdivenci)
Eşi: Oğuz Müftüoğlu
Evlenme Tarihi: 1965
Boşanma Tarihi: 1992
Zuhal olacay (İşanç)
Eşi: Zafer Olcay
Evlenme Tarihi: 1980
Boşanma Tarihi: 1987
Nazan Öncel (Kazan)
Eşi: Salih Öncel
Evlenme Tarihi: 1973
Boşanma Tarihi: 1985
Gönül Yazar(Özyeğiner)
Eşi: Necdet Yazar
Evlenme Tarihi: 1952
Boşanma Tarihi: 1954
Serpil Çakmaklı (Dönmez)
Eşi: Mert Çakmaklı
Evlenme Tarihi: 1978
Boşanma Tarihi: 1979
Arsen Gürzap (Göze)
Eşi: Can Gürzap
Evlenme Tarihi: 1971
Boşanma Tarihi: 2008
Derya Baykal (Bilgiç)
Eşi: Levent Baykal
Evlenme Tarihi: 1976
Boşanma Tarihi: 1980
Perran Kutman (Kanat)
Eşi: Hüseyin Kutman
Evlenme Tarihi: 1973
Boşanma Tarihi: 1978