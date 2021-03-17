'KÖK'sergisi Galeri Diani'de



Galeri Diani, 20 Mart–20 Nisan 2021 tarihleri arasında ‘KÖK’ adlı sergiye ev sahipliği yapacak. Sanatçılar Gülseren Südor, Hale Sontaş, Hülya Düzenli, Zeynep Dilek Çetiner, Sema Bicik, Tuba Önder Demircioğlu ‘KÖK’ kavramını merkeze alarak işaretlediği üç temel anlayışı aydınlatmaya çalışıyorlar. Küratörlüğünü Telga Südor Mendi’nin üstlendiği sergide ayrıca onur sanatçısı olarak Eren Eyüboğlu’nun da eserleri yer alıyor.

Birbirinden çok farklı ve öznel yapıtlar üreten ve hatta farklı kuşaklardan olan bu yedi güçlü kadın sanatçı ‘kadının’ isteyerek ve çoğunlukla da istemeden yüklendiği üç görev üstünde yoğunlaşarak ‘KÖK’ kavramını açmaya ve izleyiciyle bütünleştirmeye çalışıyorlar. Karşı: Tüm engellere karşı güçlü kalmayı Öteki: Ötekileştirme ve Öteki olmayı Kahraman: ise istemeden de olsa tabulaştırılmayı aynı zamanda da gücü iyi yönde kullanıp öncü olmayı temsil ediyor.

Sanatçılar son bir yıldır yaşamakta olduğumuz Covid-19 salgını nedeniyle yalnızlaşma ve bireyselleşmenin düşüncelerimize ve bilinçaltımıza yoğunlaşmamıza neden olduğu düşüncesinde birleşirken ‘KÖK’lerimize dönüp bir bakıma aydınlandığımızı ve yeni bir geleceği olgunlaştırmanın temelini oluşturduğumuzu dile getiriyorlar.

Galeri Diani Covid-19 önlemleri kapsamında randevu sistemi ile sanataseverlere kapısını açıyor.