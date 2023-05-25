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Kokoreç nedir, neyden yapılır? Kokoreç hayvanın neresi?

Kokoreç, sokak lezzetleri arasında en başta yer alan bir sakatat yemeğidir. Hemen hemen her mahallede bulunan kokoreç dükkanları, bu yemeği sevenlere hizmet eder. Kokoreç nedir? Neyden yapılır? İşte tüm detayları sizler için derledik…

Kokoreç Nedir, Neyden Yapılır? Kokoreç Hayvanın Neresi?
HABERTURK.COM

Her ustanın kendine has tarzıyla pişirdiği sevenlerin müptelası olduğu, hiç yememiş olanların temkinli yaklaştığı kokoreçte en önemli husus bağırsakların çok iyi bir şekilde temizlenmesi ve güzel pişirilmesidir. Kokoreç neden yapılır? Hayvanın Neresidir? Kokoreçle ilgili tüm bilinmeyenleri haberimizde bulabilirsiniz…

Kokoreç Nedir

Kokoreç hayvanın ince ve kalın bağırsağının çeşitli malzemelerle harmanlanarak şişe takılıp pişirilmesiyle ortaya çıkan bir lezzettir. Sevenlerinin olduğu kadar yemeği tercih etmeyenlerde bir o kadar fazladır.

Ağırlıklı olarak Doğu Anadolu ve Balkanlarda sevilen bu lezzet, yavaş pek çok yere yayılarak tüketilmeye başlanmıştır.

Kokoreç Neyden Yapılır

Kokoreç sakatat yemekleri arasında en meşhur yemeklerden biridir. Çok iyi temizlenmiş bağırsakların soğan, tuz ve çeşitli baharatlarda harmanlanarak içine içyağı eklenmesiyle hazırlanan bir yemektir. Bağırsaklar genellikle koyun ya da kuzu bağırsaklarından tercih edilmektedir. Kokoreç hazırlanırken dikkat edilecek en önemli nokta bağırsakların çok iyi bir şekilde temizlenmesidir. Peki bağırsaklar nasıl temizlenir?

Bağırsağın bir tarafından içine su doldurulur ve elimizle bastırarak suyun diğer taraftan çıkması sağlanır. Bu işlem 4-5 kere tekrar edilir ve bağırsağın iç tarafı temizlenmiş olur.

Kokoreç Tarifi

Malzemeler

  • Mumbar (Kalın bağırsak)
  • İnce bağırsak
  • Gömlek içyağı
  • Soğan
  • Tuz
  • Karabiber

Hazırlanışı

  1. Güzel bir şekilde temizlenmiş mumbarlar; soğan suyu, baharat ve tuz ile iyice karıştırılır.
  2. Gömlek içyağını şişe sarıp ardından mumbar sarılır.
  3. Mumbarı sardıktan sonra kalın bağırsak sarılır.
  4. Ateşe koyup çevirerek pişmesi sağlanır.
  5. Pişen yerler ince ince kesilerek içinin de pişmesi sağlanır.
  6. Kimyon, pulbiber, karabiber eklenerek ekmek arasına koyulup servis edilir.

Kokoreç Neden Yapılır

Sakatatların en sevilen yemeklerinden biri olan kokoreçin insan vücuduna da çeşitli yararları vardır. Kokoreçin yararları nelerdir?

  • Kokoreç insan vücudunda bağırsaklara iyi geldiği bilinmektedir.
  • Etten daha besleyici ve doyurucudur.
  • Metabolizmayı hızlandırır.
  • Serotonin hormonu salgılanmasını sağlar.

Kokoreç Hayvanın Neresi

Kokoreç hayvanın bağırsağıdır. Seveni olduğu kadar sevmeyeni de vardır. Hoş bir görüntüsü olmadığı için tercih edilmeyebilir. Diğer sakatat yemeklerinde olduğu gibi kokoreçte de dikkat edilecek en önemli nokta hijyendir. Bağırsakların çok iyi bir şekilde temizlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle temizliğinden emin olmadığınız bir yerden satın almamanız önerilmektedir.

Kokoreç Hayvanın Neresinden Olur

Kokoreç hayvanın bağırsak kısmından olur. Geviş getiren her hayvanın bağırsağından olması mümkündür. Fakat en çok tercih edilen ve lezzetli olan; koyun ve kuzu bağırsağından yapılan kokoreçtir. Güvendiğiniz kasaptan aldığınız bağırsaklardan evinizde yapabileceğiniz gibi, bildiğiniz ve güvendiğiniz kokoreççi dükkanından satın alarak yiyebilirsiniz.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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