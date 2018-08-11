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Kola yüzünden başlayan tartışmada 33 yaşındaki genci döve döve öldürdüler

Osmaniye’de yaşayan 33 yaşındaki Murat Kulak, 'kola ısmarlama' tartışması ile başlayan kavgada döve döve öldürüldü. 33 yaşında ki Murat Kulak’ın hayatını kaybetmesinin ardından olayda adı geçen 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

11.08.2018 - 16:17 | Güncelleme: İHA

Edinilen bilgiye göre 12 Temmuz günü Osmaniye’de bir berber dükkanında akrabaları olan M.K. ve onun arkadaşı M.İ ile karşılaşan Murat Kulak’tan M.İ. kendilerine kola ısmarlamasını istedi. Üzerinde hiç para olmadığını söyleyen Murat Kulak yine de tanıdığı bir bakkaldan borca alıp getirdi. Bir gün sonra ise aynı kişilerle karşılaşan Murat Kulak bu seferde akrabası ve komşuları olan gençlerle “Kolayı borca aldın neden borcunu ödemedin” tartışmasına girdi. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşünce iddiaya göre 7 kişi Murat Kulak’ı dövdü. Demir sopalar ve muştaların da kullandıldığı kavga sonucu ağır yaralanan Murat Kulak ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olan gencin beyin kanaması da geçirdiği anlaşıldı. Kaldırıldığı hastanede yaklaşık 20 gün komada kalan 33 yaşındaki Murat Kulak kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ölen gencin acılı annesi Öngül Kulak ise asıl meselenin kola değil uyuşturucu olduğunu belirterek kaynının oğlu M.K.’nin uyuşturucu kullandığını oğlu Murat’ın gördüğünü bunu da gelip kız kardeşine anlattığını kız kardeşinin de bu durumu uyuşturucu kullanan gencin annesine aktardığını ve kaynının da uyuşturucu kullanan oğlunu dövmesiyle olayların başladığını iddia etti. Anne Öngül Kulak, gözyaşlarıyla anlattığı olayda “Oğlumu kaynımın oğlu ile beraber uyuşturucu kullandığı arkadaşları döve döve öldürdüler. Hiç sebep yok ortada. Bunlar uyuşturucu satıyor kullanıyor. Belki de benim oğlum bunların uyuşturucu sattığını gördü. Polise ihbar eder bizi diye dövdüler öldürdüler. Bunu devlet ortaya çıkarsın. Ben 33 yaşında ki oğlumu Murat’ı mı toprağa koydum.”şeklinde konuştu. 33 yaşında ki Murat Kulak’ın hayatını kaybetmesinin ardından olayda adı geçen 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

 

 

 

 

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YORUMLAR 4
  • Misafir 23 dakika önce
    Bence bu 7 kişiye müebbet verilmeli. Dışarıda başkalarına da zarar verir bunun gibiler
  • Misafir 29 dakika önce
    pislikten uzak durulsun diyecem ama gidecek temiz ortamda kalmadı ülkede
  • Misafir 31 dakika önce
    isteyerek can alanların yeri topraktır kimler dövdüyse idam edilsin
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