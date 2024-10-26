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        Haberler Bilgi Yaşam Kolaylık mı yoksa tehlike mi? Yiyecekleri mikrodalgada ısıtmak sağlığımızı tehlikeye atıyor mu?

        Yiyecekleri mikrodalgada ısıtmak besin değerlerini düşürür mü?

        Mikrodalga fırınların ne kadar kolay ve kullanışlı olduğu su götürmez bir gerçek. Yemeğinizi atıyorsunuz ve birkaç dakika içerisinde ısıtıyor. Peki, bu kolaylık yiyeceklerin besin değerlerini düşürüyor mu? Detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2024 - 17:00 Güncelleme: 26.10.2024 - 17:00
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        Donmuş yiyeceklerimizi hızla çözebilen, önceki öğünlerimizden artan yemeklerimizi çabucak ısıtabilen ve bazen yemek pişirmek için kullandığımız mikrodalga fırınlar, mutfaklarımızdaki en kullanışlı yardımcılarımızdan biri haline geldi. Bu durum, yiyeceklerin besin değerlerini düşürüp sağlığımızı etkiliyor mu?

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        Mikrodalga fırın nasıl çalışır?

        Mikrodalga fırınlar, tıpkı radyo dalgaları gibi elektromanyetik dalgaları kullanırlar; ancak mikrodalgalarda kullanılan dalgaların frekansı çok daha yüksektir. Bu aşırı yüksek frekanslı dalgalar, son derece seçicidir. Yani neredeyse sadece elektriksel olarak asimetrik moleküllerle etkileşirler; diğer moleküller üzerinde hiçbir etkileri yoktur.

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        Etrafımızda en yaygın olarak bulunan polarize kimyasallardan birisi, sudur; zaten mikrodalga fırın da büyük oranda besinlerin içerisindeki suyla etkileşime geçer.

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        Besin ögelerinin korunmasında ısınma süresinin önemi

        Isınma işleminin süresi, bazı besin ögelerinin korunmasında kritik bir rol oynamaktadır. Özellikle vitaminlerin yapısı, yüksek sıcaklıklara maruz kalma süresine bağlı olarak bozulmaktadır. Bu bağlamda, mikrodalga fırınların hızlı ısıtma özelliği, yiyeceklerde daha fazla vitaminin kalmasını sağlamaktadır.

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        Radyasyon size zarar verebilir mi?

        Mikrodalga fırınlar elektromanyetik radyasyon üretir. Radyasyonun olumsuz çağrışımları nedeniyle bunu endişe verici bulabilirsiniz. Ancak bu, atom bombaları ve nükleer felaketlerle ilişkilendirilen radyasyon türü değildir.

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        Mikrodalga fırınlar iyonlaştırıcı olmayan radyasyon üretir, bu da cep telefonunuzdan gelen radyasyona benzer ancak çok daha güçlüdür. Işığın da elektromanyetik radyasyon olduğunu unutmayın, bu nedenle tüm radyasyonun kötü olmadığı açıktır.

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        Besin içeriği üzerindeki etkiler

        Her pişirme şekli gıdanın besin değerini azaltır. Buna katkıda bulunan başlıca faktörler sıcaklık, pişirme süresi ve yöntemdir. Kaynatma sırasında suda çözünen besinler gıdadan dışarı sızabilir. Mikrodalgalarda ise pişirme süresi genellikle kısadır ve sıcaklık düşüktür.

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        Ayrıca, yiyecekler genellikle kaynatılmaz. Bu nedenle mikrodalga fırınların kızartma ve haşlama gibi yöntemlere kıyasla daha fazla besin maddesi tutmasını beklersiniz.

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        Dikkat edilmesi gerekenler

        Sonuç olarak, bir besini mikrodalga fırında ısıtmanın günlük yaşantınıza etki edebilecek kadar bir farkı yoktur diyebiliriz. Mikrodalga fırınınızın yapısında herhangi bir hasar ya da bozukluk olmadığı müddetçe, bu fırının size herhangi bir zarar vermesi mümkün değildir.

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        Doğal bir önlem olarak, mikrodalga fırın çalışırken tam karşısında durmamaya çalışın. Normalde mikrodalga fırınların kapaklarında dışarıya dalga saçılımını önleyen paneller vardır; ancak bunlar zamanla eskir ve bozulur (ki işte o zaman, onları değiştirmeniz gerekir). Mikrodalgalara doğrudan maruz kalmak insan sağlığı için zararlıdır (ki besinlerimizin de zarar gördüğüne yönelik hatalı fikir buradan kaynaklanmaktadır).

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        Mikrodalgalara plastik koymayın!

        Bir diğer önemli nokta da plastikleri mikrodalga fırın içerisine koymamaktır. Çünkü plastikler, yapıları gereği mikrodalgaların içlerinden geçip gitmesine engel olurlar ve bu sırada kanserojen kimyasalların oluşmasına neden olurlar (ki bu da birçok korkutucu mikrodalga fırın iddiasının nedenidir). Bu temel kurallar haricinde mikrodalga fırınlarınızı güvenle kullanabilirsiniz.

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