Kolonya orucu bozar mı

Oruç tutanlar, kolonya ve parfümün orucu bozup bozmayacağını sorgulamaya başladı. Peki orucu bozan hal ve durumlar nelerdir, hangi durumda oruç bozulur? Kolonya ve parfüm kokusu orucu bozar mı? İşte detaylar...

KOLONYA ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı, orucu bozan ve bozmayan şeyler listesinde kolonya ve parfüm konusuna da değindi.

Oruç tutanların deodorant, parfüm veya kolonya kullanmaları, bunları koklamaları caizdir. Bunlar yemek ve içmek sınıfına dâhil olmadığı için orucu bozmazlar.

ORUCU BOZAN DURUMLAR NELER?