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        Haberler Dünyadan Komedyen Paul Reubens hayatını kaybetti

        Komedyen Paul Reubens hayatını kaybetti

        Canlandırdığı 'Pee-wee Herman' karakteri ile hafızalara kazınan Paul Reubens, 70 yaşında hayata veda etti. 6 yıldır kanserle mücadele ettiği belirtilen aktör, yaşam savaşını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2023 - 16:05
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        Ünlü komedyen hayatını kaybetti
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        1980'lerde canlandırdığı çocuk filmi karakteri 'Pee-wee Herman' ile tanınan ünlü aktör Paul Reubens, 70 yaşında hayatını kaybetti. Reubens'e altı yıl önce kanser teşhisi konulduğu öğrenildi.

        Üç kez Emmy adayı olan oyuncunun ölümüyle ilgili yapılan açıklamada, "Sevgili karakteri 'Pee-wee Herman'ın pozitifliği ve nezaketin önemine olan inancıyla nesiller boyu çocukları ve yetişkinleri memnun ettiği aktör, komedyen, yazar ve yapımcı Paul Reubens'e dün gece veda ettik" ifadelerine yer verildi.

        PAUL REUBENS KİMDİR?

        Tam adı Paul Rubenfeld olan aktör, 1952'de New York'ta dünyaya geldi. Çeşitli televizyon programlarında, filmlerde ve sahne prodüksiyonlarında yarattığı ve canlandırdığı, papyonlu ve kırmızı melon şapkalı ilginç, çocuksu bir adam olan ikonik karakteri 'Pee-wee Herman' ile tanındı.

        'Pee-wee Herman'ı ilk kez 1970'lerin sonunda bir sahne oyunu olarak tanıttı ve ardından 1980'de canlı bir sahne şovu olan 'The Pee-wee Herman Show' ile yaygın bir popülerlik kazandı. Karakter daha sonra popüler çocuk programı 'Pee' ile televizyona geçiş yaptı. 'Pee-wee's Playhouse' programı, 1986'dan 1990'a kadar sürdü.

        'Pee-wee Herman'ın dışında Reubens, pek çok komedi film ve TV dizisinde rol aldı. Tim Burton yönetmenliğindeki 1985 yapımı "Pee-wee's Big Adventure" ile şöhretini pekiştirdi.

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        #Paul Reubens
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