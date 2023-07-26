4 Şurada Paylaş! Yaralanan Palamut yığılırken, silahın kartuşu bittiği için tüfeği yere atıp, araçtan başka bir av tüfeği alan Binen, ateş açmaya devam etti.

5 Şurada Paylaş! Fırına giren Binen, bu sefer içeride Tugay Kopal'a arka arkaya ateş etti. İki kişiyi vuran Binen, sokakta çenesine dayadığı tüfeği ateşleyerek intihar etti. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.