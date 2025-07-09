Traktörü çalınan Remzi K.'nin komşusu olan Hamza G. (28) ve Durmuş G. (36), arkadaşlarıyla birlikte çaldıkları 350 - 400 bin TL değerindeki traktörü kamyonete yükleyip Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan Aşkın K.'ye (66) değerinin çok altında 60 bin Tl'ye sattıkları tespit edildi.