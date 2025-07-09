Traktörü çalıp 60 bine sattılar: Şüpheliler komşu çıktı
Denizli'nin Honaz ilçesinde 76 yaşındaki Remzi K.'nin traktörü çalındı. Şikâyet üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), operasyonla 4 şüpheliyi yakaladı. Değeri 400 bin TL olduğu belirtilen traktörü 60 bin TL'ye sattıkları belirlenen şüphelilerden 2'sinin Remzi K.'nin komşuları olduğu ortaya çıktı
Denizli'nin Honaz ilçesi Kaklık Mahallesi'nde ikamet eden Remzi K. (76), traktörünün çalındığını fark etti.
Yaşlı adam jandarmaya ihbarda bulunması üzerine Jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüpheli ve ya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
JASAT timi tarafından yürütülen kapsamlı çalışmalar neticesinde 128 kamera kaydı saniye saniye incelendi. JASAT timinin çalışması sonucu gece saatlerinde meydana hırsızlık olayının şüphelileri tespit edildi.
JASAT, Otoyol ve Honaz Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, şüpheli şahısları operasyonla gözaltına aldı.
Traktörü çalınan Remzi K.'nin komşusu olan Hamza G. (28) ve Durmuş G. (36), arkadaşlarıyla birlikte çaldıkları 350 - 400 bin TL değerindeki traktörü kamyonete yükleyip Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan Aşkın K.'ye (66) değerinin çok altında 60 bin Tl'ye sattıkları tespit edildi.
Söke'ye götürülen traktörü taşıyan kamyonetin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ise dikkat çekti.
Hırsızlar kamyonete yükledikleri traktörün fark edilmemesi için de üzerini brandayla örttükleri görüldü. Aşkın K.'ye ait depoda yapılan aramalarda çalınan traktör bulunarak Denizli'de sahibine teslim edilirken, 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden Hamza G.'nin 14, Durmuş G.'nin 13, Durmuş İ.'nin 2 Aşkın K.'nin ise 3 suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelilerden Hamza G., ve Durmuş G., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Durmuş İ., ve Aşkın K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.