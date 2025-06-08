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        Konser verdiler

        Funda Arar ile Edis, Kurban Bayramı'nın ikinci günü Kıbrıs'ta  konser verdi 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2025 - 19:22 Güncelleme: 08.06.2025 - 19:22
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        Konser verdiler
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        Edis, Kıbırs'ta konserinde hayranlarına seslendi. Edis, konserin sonunda tüm dinleyicilerin bayramını kutlayarak sahneden alkışlar eşliğinde ayrıldı.

        Sarı saçlı yeni imajı ve altın renginde kıyafetiyle sahne alan Funda Arar; "Bu güzel bayram gününde hepiniz hoş geldiniz. Sağlıklı, mutlu nice bayramlarımız olsun. Hepimizin bayramı kutlu olsun." sözleriyle konsere başladı. Sevilen şarkılarının yanı sıra, unutulmaz Türk sanat müziği ve arabesk şarkıları da seslendiren Arar, misafirlerine muhteşem bir gece yaşattı.

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        #funda arar
        #Edis
        #Kıbrıs
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