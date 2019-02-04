Kaza, saat 22.30 sıralarında Zonguldak- Ankara Karayolu'nun 14'üncü kilometresinde meydana geldi. Karaman beldesi istikametinden Zonguldak istikametine giden Cüneyt K. (23) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sapça Tüneli girişindeki duvara çarptı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. İHA'nın haberine göre; kazada, sürücü Cüneyt Kıyak ile araçta bulunan Tugay (23),ve kardeşi Tuncay Ç. (16) ve Türkan A. yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılardan Tugay Ç. ve Tuncay Ç. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne, Cüneyt K. ve Türkan A. Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tugay ve kardeşi Tuncay Ç.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.