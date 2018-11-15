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Kontrolden çıkan otomobil üst geçit inşaatına girdi

Ankara’da aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil, üst geçit inşaatına daldı. Beton bariyerleri aşıp iskeleye saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı

15.11.2018 - 06:56 | Güncelleme: İHA

Alınan bilgilere göre, Çankaya ilçesinde Dumlupınar Bulvarı üzerinden Ümitköy istikametinde seyreden H.D. idaresindeki otomobil, Tarım ve Orman Bakanlığı önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, üst geçit inşaat alanında girdi.

İHA'nın haberine göre; aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil, bariyerleri aşıp havalanarak, iskele demirlerine çarptı. Metal yığınının ortasında sıkışan otomobilin sürücüsü yaralandı. İnşaat iskelesinde de çökme tehlikesi yaşandı.

Şantiyeye dalan araç nedeniyle neye uğradığını şaşıran inşaat görevlileri, kazayı ilgili yerlere bildirdi. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, sürücü H.D.’ye ilk müdahalede bulundu.

Şahıs daha sonra ambulansla tedavi edilmek üzere Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yol üzerinde işaretlemeler yapan polis ekipleri, şantiyede oluşan hasar nedeniyle rapor tuttu. Kaza hakkında inceleme başlatıldı.

 

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