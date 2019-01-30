Kaza, Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi İzmir Yolu Caddesi Fatih Sultan Mehmet köprülü kavşağında meydana geldi. Çetin Budak (41) kontrolündeki otomobili ile şehir merkezi istikametine giderken, Fatih Sultan Mehmet köprülü kavşağından kontrolsüz şekilde yola çıkan Süleyman Geniş (37) idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan Geniş'e ait otomobile yol kenarında bulunan bariyer ok gibi saplandı. Kazada sürücü Süleyman Geniş direksiyon başında sıkıştı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye Bursa Arama Kurtarma (BAKUT) ve polis ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; kısa sürede olay yerine gelen ekipler, sürücü Geniş'i yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkarttı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.