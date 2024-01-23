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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da iki otomobil kavşakta çarpıştı: 9 yaralı

        Konya'da iki otomobil kavşakta çarpıştı: 9 yaralı

        Konya Ereğli'de iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 02:33 Güncelleme: 23.01.2024 - 02:35
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        İki otomobil kavşakta çarpıştı: 9 yaralı
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        Konya'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 22.30 sıralarında Barbaros Mahallesi 92665 Sokak'ta meydana geldi. Murat Çağlar yönetimindeki otomobil, kavşakta Talha Şengün yönetimindeki otomobille çarptı.

        DHA'nın haberine göre; kazanın ardından Şengün idaresindeki otomobil savrularak, park halindeki bir otomobile çarparak durabildi. Kazada sürücülerle birlikte 9 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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