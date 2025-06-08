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        Haberler Gündem Konya'da motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Güncel haberler

        Konya'da motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

        Konya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybederken, arkadaşı ise yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 00:26 Güncelleme: 08.06.2025 - 00:26
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        Konya'da motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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        Kaza, saat 20.00 sıralarında Merkez Selçuklu ilçesi Bilecik Mahallesi Karanfil Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Koyuncu idaresindeki plakasız motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Muhammet Koyuncu olay yerinde hayatını kaybederken, arkasında bulunan arkadaşı Ali Rıza Torun (20) kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ali Rıza Torun, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden Muhammet Koyuncu’nun cenazesi ise otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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