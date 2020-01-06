Konya'da okullar yarın tatil mi? Sorusu vatandaşlar ve öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle Konyalı vatandaşlar zorluk yaşıyor. Peki, konuyla ilgili Konya Valiliği'nden açıklama geldi mi?

KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Konya Valiliği 7 Ocak 2020 için okulların tatil olup olmadığıyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

KONYA HAVA DURUMU - 7 OCAK 2020

Çanakkale'nin doğu (Bayramiç, Yenice, Biga, Çan),Balıkesir'in batı (Balya, Gönen, İvrindi),Kırklareli'nin doğu (Pınarhisar, Vize, Demirköy) ve Tekirdağ'ın kuzeydoğu (Kapaklı ve Saray),Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Isparta'nın güney ve doğu, Konya ve Karaman'ın güney, Mersin ve Adana'nın iç ve dağlık kesimleri ile Niğde'nin güney ilçelerinde yoğun (20 cm ve üzeri) olması beklendiğinden buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda yaşanabilecek aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.