Konya'da feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı 0:00 / 0:00

AA

Konya'nın Akşehir ilçesinde, otomobil ile TIR'ın çarpıştığı trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Raşit A. idaresindeki TIR, Atakent Mahallesi kavşağında, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsüyle yolcu Tugay S. ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA'nın haberine göre; otomobil sürücüsü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.