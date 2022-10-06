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Konya'da otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Konya Akşehir'de TIR ile otomobilin kavşakta çarpıştığı feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı

Konya'da otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Konya'da feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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AA

Konya'nın Akşehir ilçesinde, otomobil ile TIR'ın çarpıştığı trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Raşit A. idaresindeki TIR, Atakent Mahallesi kavşağında, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsüyle yolcu Tugay S. ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA'nın haberine göre; otomobil sürücüsü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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