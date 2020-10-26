AA

Alınan bilgiye göre, Hadimi Mahallesi Uzun Mehmet Sokak'taki bir parkta buluşan Ramazan Ş. ile Mehmet D. arasında "kız meselesi" nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Ramazan Ş'nin silahla Mehmet D'yi göğsünden vurduğu iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mehmet D. kurtarılamadı. AA'nın haberine göre; Ramazan Ş. ve olayla ilgileri bulunduğu değerlendirilen M.E. ile F.E. gözaltına alındı.