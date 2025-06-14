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        Haberler Gündem Konya'da yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, 8 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

        Konya'nın Derebucak ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Kazada yaralanan otobüsteki 8 kişi Derebucak ve Beyşehir Devlet hastanelerine kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 06:31 Güncelleme: 14.06.2025 - 06:32
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        Konya'da kaza: 1 ölü, 8 yaralı
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        F. G. (38) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Beyşehir-Antalya kara yolu Derebucak ilçesi girişinde karşı yönden gelen sürücüsü belirlenemeyen yolcu otobüsüyle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobilde sıkışan sürücü F.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada yaralanan otobüsteki 8 kişi Derebucak ve Beyşehir Devlet hastanelerine kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Otomobil sürücüsü F.G'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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