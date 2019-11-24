Bütün yurtta olduğu gibi Konya’da da 24 Kasım törenlerle kutlandı. Atatürk anıtına çelenk bırakılmasının ardından program Selçuklu Kongre Merkezi'nde devam etti.

Zafer Samancı'nın haberine göre, programda konuşma yapmak için kürsüye gelen Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak karşısında ilk sırada ayak ayaküstüne atarak oturan öğretmene sert tepki gösterdi.

Vali Toprak ismi açıklanmayan öğretmene "Sen öğretmen misin? O zaman öğretmen gibi otur da görelim. Bu kadar güzel bir günde güzel duygularla karşınıza geliyorum. Güzel bir hareketle karşılaşmıyorum. Valinin karşısında ayak dikip oturmak bana değil eğitim camiasına saygısızlıktır" dedi.

Vali Toprak tepkisini salonda bulunan diğer öğretmenlere "Arkadaşlar haksızsam haksız olduğumu söyleyin" diyerek sürdürdü.

Valini tepkisi salondan büyük alkış aldı.