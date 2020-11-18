Köpeğe korkunç işkence! Bacakları kesilmiş 0:00 / 0:00

AA

Samsun'un Havza ilçesinde ön iki bacağı dirseklerinin üzerinden kesilmiş halde bulunan köpek tedavi altına alındı.

Memduhiye Mahallesi'nde yaralı köpek bulan vatandaşlar sosyal medya üzerinden Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Samsun Temsilciliğine durumu iletti. HAYTAP Samsun Temsilcisi ve Hayvan Gönüllüleri Derneği Başkanı Semra Antep, ilçeye giderek, ön iki bacağı dirseklerinin üzerinden kesilmiş köpeği Samsun'a getirdi.

'İNSANLIĞIMIZDAN UTANDIK'

Vatandaşların ilk müdahalesini yaptığı yaralı köpek HAYTAP'ın desteği ile Atakum ilçesindeki özel bir hayvan kliniğinde tedavi altına alındı. Semra Antep, AA muhabirine, yaralı köpeğin fotoğrafları kendilerine gönderilip yardım istendiğinde, ağlayarak köpeği almaya gittiklerini söyledi.

Köpeğe yapılan eziyetin ölümden daha kötü olduğunu ifade eden Antep, "Yaralı yavruyu almaya gittiğimizde insanlığımızdan utandık. Hayvan bizimle hiç göz göze gelmiyordu, başı öne eğikti çünkü bu insanlık dışı davranışı ona bizden biri yapmıştı. Bir insanın bunu yapması çok kötü" dedi.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK'

Antep, HAYTAP olarak köpeğin her iki bacağının kesilmesiyle ilgili Samsun Valiliğine, Havza Emniyet Müdürlüğü ve Kaymakamlığına durumu ilettiklerini ve suç duyurusunda bulunduklarını vurguladı. Yaralı köpeğin tedavisinin ardından ön ayaklarına askılı tekerlek takılabileceğini ifade eden Antep, şunları dile getirdi:

"Köpek yaralı halde bir benzinliğe sığınmış. Orada ilgilenmişler. HAYTAP olarak, adının 'Pamuk' olduğunu öğrendiğimiz köpeğin tedavisini üstlendik, bütün bakımlarını yapıyoruz. En kısa süre içinde iyileşmesini sağlayacağız. Ardından sahipleneceğimiz köpeğin, Bursa'da bulunan HAYTAP'a ait bakıma muhtaç engelli hayvanların kaldığı çiftlik var, oraya götürerek ömür boyu veteriner hekim kontrolünde sağlıklı yaşamasını sağlayacağız."

'DURUMU CİDDİ, PROTEZ TAKILAMAYACAK'

Köpeğin tedavisini yürüten Uzman Veteriner Hekim Mustafa Kanat ise tedavi sürecinin zaman alacağını ancak köpeğin yaşının küçük olmasının bir avantaj olduğunu söyledi.

Yaralı köpeğin durumunun ciddi olduğunu aktaran Kanat, şunları kaydetti: "Köpeğin genel muayenesini yaptık. Ön iki bacağı dirseklerinin üzerinden düzgün bir cisimle, bıçak gibi bir malzeme ile kesilmiş. Uzun süre böyle dolaştığı için kan değerleri oldukça düşük. Bir hafta içinde kan değerlerini toparlayıp enfekte olan yerleri iyileştireceğiz. Medikal bakımlarını yapacağız. Ardından ameliyata alacağız. Şu an için ameliyata uygun değil. İlerisi için protez takılamayacak sadece tekerlekli bir yürüteç yardımı ile hayatını idame ettirebilir. Dişi olan, iki-üç yaşındaki bu hastamızın bakımını en iyi şekilde yapacağız."