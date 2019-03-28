Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti. Cumhuriyet Mahallesi Duatepe Sokak'ta yaşayan Kemal Dar'ın (30) köpeği bitişikteki 4 katlı binanın çatısına kaçtı.

Köpeğini yakalamak için çatıya çıkan Dar, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Kemal Dar'a ilk müdahaleyi bu sırada sokaktan geçen bir sağlıklı memuru yaptı. AA'nın haberine göre; 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldıran Dar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.