Köpek eğitmeni, müşterisini öldürdü

Mersin'de köpek eğitmeni, tartıştığı müşterisini tüfekle öldürdü
Mersin'de Mehmet Bozdoğan, köpeğinin muayene ücretiyle ilgili borç-alacak meselesi yüzünden tartıştığı köpek eğitmeni G.Ö. tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Ağır yaralanan Bozdoğan, hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan köpek eğitmeni aranıyor
Mersin'de Köpek eğitmeni G.Ö., "borç- alacak" nedeniyle tartıştığı müşterisi Mehmet Bozdoğan'ı (35), tüfekle öldürdü.
Olay, 31 Ekim Salı günü merkez Yenişehir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir veteriner kliniğine giden Mehmet Bozdoğan, köpeğinin muayene ücretiyle ilgili borç-alacak meselesi yüzünden köpek eğitmeni G.Ö. ile tartıştı.
POMPALI TÜFEKLE VURUP, KAÇTI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.Ö., Bozdoğan'ı pompalı tüfekle vurduktan sonra kaçtı. Ağır yaralanan Bozdoğan kanlar içinde kalırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Bozdoğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
ZANLI ARANIYOR
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, G.Ö.'nün yakalanması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.
*Haber görseli: Öldürülen Mehmet Bozdoğan