"Köpek yaşı" gerçekten yedi yıl mıdır? Veterinerler uyarıyor: Köpeğinizin yaşı sandığınızdan çok daha farklı olabilir!

Evcil hayvan sahiplerinin en çok merak ettiği konulardan biri köpeklerinin gerçekte "kaç yaşında" olduğudur. Popüler inanışa göre her köpek yılı, insan yaşında yedi yıla denktir. Ancak bu yaygın inanış, modern bilimsel araştırmalarla çürütülüyor. Yeni hesaplama yöntemleri, köpek yaşının çok daha karmaşık bir biyolojik denklemle belirlendiğini ortaya koyuyor.

KÖPEK YAŞI = YEDİ İNSAN YILI İNANCI NEREDEN GELİYOR?

“Bir köpek yılı yedi insan yılıdır” formülü, 1950’lerde ortaya atılmış ve halk arasında hızla benimsenmiştir. Bu kaba oran, o dönemde insanların ortalama ömrünün yaklaşık 70 yıl, köpeklerinse 10 yıl civarında olması üzerinden geliştirilmişti. Ancak bu yöntem bilimsel temelden yoksundur ve türler arasındaki yaşlanma sürecini dikkate almaz.

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BİLİMSEL GERÇEKLER: YAŞLANMA EŞİTLENEMEZ

Kaliforniya Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptığı 2020 tarihli araştırmaya göre, köpeklerin yaşını insanla birebir kıyaslamak imkânsız. Araştırmacılar, köpeklerdeki yaşlanma sürecini DNA’daki epigenetik değişiklikleri inceleyerek belirledi.

Sonuçlara göre köpekler, özellikle ilk yıllarında insanlara göre çok daha hızlı yaşlanıyor. Örneğin, 1 yaşındaki bir Labrador retriever aslında 30 yaşındaki bir insanla biyolojik olarak eşdeğer.