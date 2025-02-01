Köpekler 26 gebe keçiyi öldürdü

Mersin'in Silifke ilçesinde çiftçilik yapan Ali Mavili (65), sürü halinde gezen başıboş köpeklerin küçükbaş hayvanlarına saldırdığını söyledi.

İHA'nın haberine göre, olayın önceki gün ilçenin Kurtuluş Mahallesi Çayır mevkisinde meydana geldiğini anlatan çiftçi Ali Mavili, köpeklerin saldırdığı gebe hayvanlardan 26'sı öldüğünü, bazılarının da yaralandığını anlattı.

Mavili, keçilerinin cinsinin genelde üçüz yavrular dünyaya getiren türden olduğunu ifade etti.

Bugün sabah yine hayvanlarına saldıran köpekleri kovaladıklarını belirten Mavili, "Köpekler bizi mahvetti, 26 tane yavrulayacak hayvanımızı telef etti, bir yıllık emeğimiz gitti. Ovada grup ve sürü halinde hayvanlara saldırıyorlar. Bir hafta önce de 2 Rus'a saldırmışlar. Atlarla gezenler gelmeseymiş, onları da benim hayvanlar gibi telef olacakmış. Bu sokak hayvanlarına kim sahip çıkacak, bize kim yardım edecek" dedi.