Kordon esnafından "koku" şikâyeti!

İzmir Körfezi'nde 20 Ağustosta Bayraklı'daki Turan Sahili'ne ölü balıkların vurmasıyla başlayan çevre sorunu, körfezin farklı kıyılarında devam ediyor.

Son günlerde Pasaport kıyılarında denizin renginin değişmesi ve balık ölümleriyle birlikte etkili olan kötü koku, Konak ile Alsancak Limanı arasında bulunan yaklaşık 4 kilometrelik Kordon bölgesinde de hissediliyor.

Kordon İşadamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı, derneğe üye 120 esnafın körfezde yaşanan sorunlar nedeniyle zor günler yaşadığını söyledi.

"İNSANLAR KOKUNUN OLMADIĞI YERLERE GİDİYOR"

Kötü koku ve balık ölümlerinin iş kaybına neden olduğunu anlatan Şanlı, "Müşterilerimiz işletmelerimize gelince belli bir noktadan sonra 'burnumun direği kırıldı artık' diyor. Müsaade isteyip ayrılıyor. En az yüzde 30-40 işlerimizde düşme oldu. İnsanlar kokunun olmadığı İzmir'in farklı noktalarına Gaziemir ve Menderes gibi yerlere gitmeye başladı" dedi.