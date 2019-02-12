Caner Aktan'ın haberine göre olay 2017 yılında İzmit Körfezi'nde meydana geldi. Rusya bandıralı kuru yük gemisi limana indireceği konteynerler için İzmit Körfezi'ne demir attı. Ancak bir süre sonra geminin etrafından kirli bir tortu oluştu. Deniz uçağıyla havadan denetim yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kirliliği fark ederek duruma müdahale etti. Gemiye 100 bin lira idari para cezası kesildi ve gemi kaptanı Rus Vladimir Zharkov'a dava açıldı.

DURUŞMALARA KATILMADI

2018 yılında Kocaeli 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "çevreyi kirletmek" suçlamasıyla hakkında dava açılan Vladimir Zharkov duruşmalara katılmadı. Davanın bugün görülen duruşmasına yine katılmayan ve herhangi bir bildirimde bulunmayan Zharkov hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı. Mahkeme, Dış İşleri Bakanlığı'na konuyla ilgili yazı yazılmasına karar verirken, duruşma temmuz ayına ertelendi.

BİR YILDA 10 GEMİYE CEZA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'ni temiz tutmak için gemilerden ve deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliği denetimlerini deniz kontrol uçağı ile havadan yapıyor. 2018 yılında İzmit Körfezi'nde yapılan kontrol ve denetimlerde kirliliğe neden olan 10 gemiye 1 milyon 14 bin TL para cezası kesildi.

2006'DAN BU YANA 459 GEMİ

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, deniz kirliliğine sebep oldukları gerekçesiyle 2006 yılından bu yana toplamda 459 deniz taşıtına yaklaşık 15 milyon 415 bin TL para cezası kesildiğini açıkladı. Havadan ve denizden yapılan denetim ve uygulanan cezalar sayesinde denizi kirleten gemilerin sayısında önemli miktarda düşüş yaşandı.