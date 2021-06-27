HABERTURK.COM

Trabzon-Ankara seferini yapan uçak, kuş sürüsünün çarpınca, geri dönüp acil iniş yaptı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon Havalimanı'nda korku dolu 15 dakika yaşandı. AnadoluJet'e ait TK7573 sefer sayılı Trabzon-Ankara uçağı sabah saatlerinde Trabzon Havalimanı'ndan havalandı. Kısa bir süre sonra uçağa kuş sürüsü çarptı. Kuş sürüsü uçağa çarpması üzerine kaptan pilot, kule ile irtibat kurarak iniş izni istedi.

Trabzon'a inen uçağın yolcular, bekleme salonuna alındı. Uçak hangara çekilirken,yolcular, başka bir uçakla Ankara'ya gönderildi. Bu arada uçağın gövdesinde kuş çarpmasına bağlı kan izleri olduğu görüldü.