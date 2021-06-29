Antalya-Mersin karayolu kapandı! Feci kaza!

Mersin'in Aydıncık ilçesinde alınan bilgiye göre, Şırnak'ın Cizre ilçesinden Antalya'nın Alanya ilçesine giden Selam Yalın'ın kullandığı yolcu otobüsü, Yenikaş Mahallesi D-400 karayolunda, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait geri dönüşüm malzemesi yüklü Hasan Endal yönetimindeki tırla çarpıştı.
7 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
İHA'da yer alan habere göre kazada, sürücüler ile 13 yolcu yaralandı.
Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 8 yaralı yolcu ayakta tedavi edildi.
İki sürücü ile 5 yolcu ise ambulanslarla Aydıncık, Anamur ve Bozyazı'daki hastanelere kaldırıldı.
2 YARALININ DURUMU AĞIR
Otobüs şoförü ile yolculardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kaza nedeniyle Antalya-Mersin karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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