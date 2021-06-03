Üst geçitten dereye uçtu: 5 ölü!

Şanlıurfa'da, öğleden sonra Siverek- Çermik yolunun 25'inci kilometresinde, yürekleri yakan bir trafik kazası meydana geldi.
ÜST GEÇİTTEN DEREYE UÇTU
Siverek yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 BRR 19 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, üst geçitten kısmen kuruyan dereye uçtu.
OLAY YERİNDE 4 CAN KAYBI
AA'da yer alan habere göre attığı taklalar nedeniyle hurdaya dönen otomobildeki 4 kişi, hayatını kaybetti.
BİR YARALI DA HASTANEDE ÖLDÜ
İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri ise yaralanan 1 kişiyi ambulansla hastaneye götürdü. Hastaneye kaldırılan yaralının da hayatını kaybetmesiyle can kaybı 5'e yükseldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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