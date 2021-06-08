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HaberlerGündem3. SayfaKORKUNÇ OLAY! Son dakika: İşadamlarına iğrenç şantaj!
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İşadamlarına iğrenç şantaj!

Denizli’de aralarında iş adamlarının da bulunduğu 50’den fazla kişinin uygunsuz görüntülerini çeken çetenin üyeleri, JASAT ekiplerinin şantaj pazarlığının yapıldığı kafeye düzenlediği şok operasyonla yakalandı. İlişkiye girdikleri mağdurların evlerine kadar giden şüphelilerin, aileleri üzerinden tehditte bulunarak yüklü miktarda para aldıkları ortaya çıktı

KORKUNÇ OLAY! Son dakika: İşadamlarına iğrenç şantaj!
İşadamlarına iğrenç şantaj!
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İHA

Denizli’nin Honaz ve Pamukkale ilçelerinde sosyal medya siteleri üzerinden tanıştıkları aralarında iş adamlarının da bulunduğu kişilerle irtibat kurarak, bir süre görüştükten sonra güvenlerini kazanıp buluştukları yerlere daha önceden gizli düzenek kurarak uygunsuz görüntüleri kayıt altına aldıkları, kayıt altına aldıkları bu görüntüleri müştekilerin ailelerine göstermekle ve sanal ortamda yayınlamakla tehdit ettikleri, görüntüleri silme veya geri verme karşılığında yüklü miktarda para istedikleri belirlenen şantaj çetesinin çökertilmesi için jandarma tarafından düğmeye basıldı.

İKİ ŞÜPHELİ TEKNİK VE FİZİKİ TAKİBE ALINDI

İHA'da yer alan habere göre Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Honaz ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlıkları ile jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından başlatılan geniş çaplı araştırmada şantaj ve tehdit olayını gerçekleştiren 2 şüpheli tespit edilerek, fiziki ve teknik takip başlatıldı.

ŞÜPHELİLERE KAFEDE 'SUÇÜSTÜ' YAPILDI

Tespit edilen şüphelilerin ellerinde bulunan görüntüler karşılığında mağdur bir işadamı ile buluşma sağlayacakları ve elinde bulunan görüntüleri vererek karşılığında para alacakları bilgisinin alınması üzerine, buluşma noktası olarak belirlenen kafeye şok baskın yapıldı.

JASAT TİMİ TARAFINDAN YAKALANDI

Elindeki görüntüleri göstererek işadamıyla pazarlık yapmakta olan şüpheliler, uygunsuz görüntüleri bulundurdukları dijital materyallerle birlikte JASAT timlerince suçüstü yakalandı.

MAĞDURLARA BASKI VE ŞANTAJ YAPTILAR

İş adamları ve diğer mağdurların uygunsuz görüntülerini çekerek şantaj yapan ve karşılığında tehditle para isteyen Sezer A. (30) ve Şükrü T. (32),gözaltına alınarak Honaz İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi. Yapılan GBT sorgusunda Sezer A’nın 8, Şükrü T’nin ise 7 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Benzer suçlardan daha önceden de kayıtları bulunan şüphelilerin, mağdurların ikamet ettiği evlerin tespitini yaptıkları ve bu evlere giderek binanın resimlerini çektikleri, aileleri üzerinden baskı kurarak bu şekilde talep ettikleri parayı almaya yönelik psikolojik baskı oluşturdukları tespit edildi.

50'DEN FAZLA KİŞİYE AİT GÖRÜNTÜ

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi neticesinde, olay ile ilgili mağdur sayısının daha da artabileceği, yapılan ilk incelemede çetenin evinde ele geçirilen materyallerde 50’den fazla kişiye ait görüntülerin yer aldığı ifade edildi.

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