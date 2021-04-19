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Silahlı şaka kötü bitti! 8 gün sonra acı haber

Şanlıurfa'da, 25 yaşındaki Kazım Demirtaş, şakalaşırken arkadaşının ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun başına isabet etmesiyle ağır yaralandı. Demirtaş, 8 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

KORKUNÇ! Son dakika: Silahlı şaka kötü bitti!
Silahlı şaka kötü bitti!
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DHA

Şanlıurfa'da, şakalaşırken arkadaşı tarafından başından vurulan Kazım Demirtaş (25),8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 10 Nisan günü Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. Kazım Demirtaş, çalıştığı iş yerine gelen 3 arkadaşı ile sohbet etmeye başladı. Bu sırada S.P., iddiaya göre masada duran Demirtaş'a ait ruhsatlı tabanca ile oynamaya başladı. S.P., boş sandığı tabancayla oynarken tetiğe dokununca çıkan kurşun Demirtaş'ın başına isabet etti.

GÖZALTINA ALINAN ARKADAŞI TUTUKLANDI

Kanlar içinde yere yığılan Demirtaş, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Demirtaş, dün gece, 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Gözaltına alınan 3 arkadaştan S.P., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazım Demirtaş'ın sabah saatlerinde morgdan alınan cenazesi, Sırrın Mahallesi Mezarlığına getirildi. Burada düzenlenen cenaze töreninde Demirtaş'ın yakınları uzun süre gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. Demirtaş, daha sonra mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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