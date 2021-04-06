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HaberlerGündem3. SayfaKORKUNÇ! Son dakika: Acı olay! Terasta babasına yardım ediyordu
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Acı olay! Teras inşaatında babasına yardım ediyordu

Kocaeli Derince'de 3 katlı binanın terasında çatıyı kapatan babasına yardım eden 23 yaşındaki Ömürhan Türkoğlu, dengesini kaybedip çatıdan düştü. Olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı

KORKUNÇ! Son dakika: Acı olay! Terasta babasına yardım ediyordu
Acı olay! Terasta babasına yardım ediyordu
0:00 / 0:00
DHA

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 3 katlı binanın terasında çatıyı kapatan babasına yardım ederken dengesini kaybedip düşen Ömürhan Türkoğlu (23),hayatını kaybetti.

DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ

Aileyi yasa boğan korkunç olay, öğle saatlerinde Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi Semih Sokak'ta meydana geldi. Üç katlı binanın teras kısmını kapatmak için çalışan babasına yardım eden Ömürhan Türkoğlu, dengesini kaybedip düştü. İnşaattaki diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan Türkoğlu, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Türkoğlu, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı.

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