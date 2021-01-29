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Karadeniz'de hamsi avına 'kota' önerisi

Karandeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Cemal Dinçer, hamsi avına 3'üncü kez 10 günlük yasak getirilmesinin doğru bir uygulama olduğunu belirterek, kota önerisinde bulundu. Prof. Dr. Dinçer, "30 tane tekne hamsi avlıyorsa her tekneye belirli bir kota verilmeli ve bu kota dolunca sezonu kapatmalı" dedi.

KOTA ÖNERİSİ! Son dakika: Karadeniz'de hamsi avı için yeni öneri
DHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Karadeniz'de avlanan hamsinin avına, yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındakilerin oranının artması nedeniyle 8 Ocak 2021 itibari ile ilk kez 10 gün süreyle yasak getirdi. Bakanlık, hamside istenilen büyümenin olmaması nedeniyle 10'ar günlük süreyle iki kez daha uzattı. Karadeniz'de uzmanlar ve balıkçılar av yasağı süresinin uzatılmasının hamsi boyunun istenen seviyeye gelmesine olumlu katkı sağlayacağı görüşünde birleşiyor. Hamsi avına kota getirilmesi, yıllık hamsi avı kotasını dolduran balıkçıların da sezonu kapatması istendi.

"1 YILLIK AV YASAĞINI SAVUNUYORDUM"

KTÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Cemal Dinçer, hamsi avı yasağının uzatılmasının 1 yıllık yasağa zemin oluşturması açısından önemli bulduğunu söyledi. Av baskısı nedeniyle hamsi stokundaki azalmaya Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sessiz kalmadığını belirten Prof. Dr. Ahmet Cemal Dinçer, "Karar doğrudur ve kesinlikle faydalı olacaktır. Yaklaşık 3 yıldır hamsi avının 1 yıl süreyle yasaklanmasını savunuyordum. Bakanlık av verilerine bakarak hamsi stoku üzerinde aşırı bir av baskısı olduğunu gördü ve buna daha fazla sessiz kalmadı. Bu açıdan mutluyuz. Yasaklar bu şekilde uzatılmaya devam ederse şubat ayının ortalarına denk gelecek. Bu da doğal olarak hamsi av sezonunun neredeyse sonu demek olacak. Hamsi avcılığı belki de bu yıl yapılmayacaktır" dedi.

"GEÇMİŞTE İSTİLACI TÜR YÜZÜNDEN YASAKLANMIŞTI"

Karadeniz'de hamsi avının geçmişte istilacı bir tür yüzünden yasaklandığını belirten Dinçer, "Daha önce 1989-1990 yıllarında hamsi stoklarında çok ciddi bir düşüş olmuştu, ama nedeni farklıydı. "Mnemiopsis leidyi" denilen bir istilacı tür, gemiler aracılığıyla bizim denizlerimize taşınıp, hamsinin doğal besini olan "zooplankton" mikroorganizmasını yiyip tükettiği için hamsi stokunda çöküş yaşanmıştı. O zaman 2 yıl üst üste hamsi avı yasaklanmıştı. Sonrasında stok tekrar toparladı ve avcılık devam etti. O dönem yaşanan istisnai bir durumdu. Şu anda biz farklı iki durumla karşı karşıyayız. Birisi aşırı avcılık, diğeri de iklim değişikliği. Balıkta giderek artan bir büyüme söz konusudur. Büyük bireyler daha yavaş büyür. İnsanlarda da balıkta da böyledir. 7 santimetrelik bir hamsi 1 yılda 3 santimetre büyüyecek, bu da ayda yaklaşık 3 milimetreye tekabül ediyor. Yani hamside, 10 günde 1 milimetrenin altında bir büyümeden söz edebiliriz" diye konuştu.

"HAMSİDE KOTA UYGULANMALI"

Avrupa'da denizlerde avcılıkta kota uygulamasının olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Dinçer, "Alaska'da yengeç avcılığı yapılıyor ve orada kota avcılığı uygulanıyor. Bizde de kota orkinosta var ama hamside de olabilir. 30 tane tekne hamsi avlıyorsa, her tekneye belirli bir kota verilmeli ve bu kota dolunca sezonu kapatmalı. Sonrasında avcılık yapsa da pazara götürüp satamayacak" ifadelerini kullandı.

"YASAKLARIN GELMESİ İYİ OLDU"

Hamsi avı yasağının sürmesi nedeniyle Trabzon'da balıkçı tezgahları da boş kaldı. Balıkçı esnafından Turgay Memiş, vatandaşların hamsi sorduğunu söyleyerek, "Sezon başladığında beri hamsi ince çıktı. Devlet buna da el koydu ve yasakladı. Yasak gelmesi iyi oldu. Hamsinin 10 günde büyüyeceğini zannetmiyorum ama inşallah büyür. Vatandaş da hamsi yer. Şu an hamsi yok, olanlar da İstanbul tarafından birkaç kez geldi" dedi.

Yakup Bektaşoğlu da, "Hamsi ince olduğu için vatandaş mağdur oluyordu. Bu yüzden yasaklar geldi ve yasakların gelmesi bence çok güzel oldu. İnsanlar hamsiye hevesli. Trabzon halkı devamlı hamsi istiyor ama gelirse verebiliriz. Deniz hamsi vermediği gibi çıkan da çok ince çıkıyor. Biraz daha iri olsa vatandaş memnun olur. Bizim de onların da yüzü güler" diye konuştu.

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