ABD magazin basınındaki haberlere göre; Arkadaşları, Kardashian'ın partilerden eve sabahın ilk saatlerinde döndüğünü ve ertesi gün de öğleden sonra saatlerine kadar uyuduğunu anlattı. Kourtney Kardashian'ın haftanın beş gecesi dışarıda olduğu ve aslında çok da iyi tanımadığı kalabalıklarla vakit geçirdiği belirtildi.



Yakın çevresinin Kardashian'ı bu hayat tarzından uzaklaşması gerektiği konusunda uyardığı konuşuluyor.