Kourtney Kardashian: Eşim yeni kıvrımlarımı sevmemi sağladı

"ÇOK ZAMAN ALDI"

Kardashian, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

8 aylık tüp bebek tedavisi kesinlikle vücuduma zihinsel ve fiziksel olarak zarar verdi. Beni bu değişikliklerle kendimi gerçekten rahat ve mutlu hissettiğim yere götürmek çok zaman aldı. Beni destekleyen ve ne olursa olsun bana her zaman iltifat eden bir partnere sahip olmak, söz konusu değişiklikleri benimsememi, hatta aslında sevmemi sağladı.