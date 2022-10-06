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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kourtney Kardashian: Eşim yeni kıvrımlarımı sevmemi sağladı

5 ay önce müzisyen Travis Barker ile nikah masasına oturan Kourtney Kardashian, özel hayatı hakkında konuştu. Tüp bebek tedavisi gördüğü için kilo aldığını söyleyen Kardashian, eşinin ona vücudunu sevmesinde yardımcı olduğunu anlattı

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  • Kourtney Kardashian: Eşim Travis Barker yeni kıvrımlarımı sevmemi sağladı - Magazin haberleri

    15 Mayıs 2022'de Santa Barbara'da dünyaevine giren Kourtney Kardashian-Travis Barker çiftinin, mutlu birlikteliği sürüyor. 
  • Kourtney Kardashian: Eşim Travis Barker yeni kıvrımlarımı sevmemi sağladı - Magazin haberleri

    43 yaşındaki Kardashian, ailesinin 'The Kardashians' adlı reality şovunda evliliğiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. 
  • Kourtney Kardashian: Eşim Travis Barker yeni kıvrımlarımı sevmemi sağladı - Magazin haberleri

    Tüp bebek tedavisi gördüğünü söyleyen Kourtney Kardashian, yeni kıvrımlarını ve 53 kiloya çıkışını eşi Travis'in kendisine her zaman 'mükemmel' olduğunu söylemesi sayesinde "kucakladığını" ifade etti. 
  • Kourtney Kardashian: Eşim Travis Barker yeni kıvrımlarımı sevmemi sağladı - Magazin haberleri

    "ÇOK ZAMAN ALDI"

    Kardashian, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

    8 aylık tüp bebek tedavisi kesinlikle vücuduma zihinsel ve fiziksel olarak zarar verdi. Beni bu değişikliklerle kendimi gerçekten rahat ve mutlu hissettiğim yere götürmek çok zaman aldı. Beni destekleyen ve ne olursa olsun bana her zaman iltifat eden bir partnere sahip olmak, söz konusu değişiklikleri benimsememi, hatta aslında sevmemi sağladı.
  • Kourtney Kardashian: Eşim Travis Barker yeni kıvrımlarımı sevmemi sağladı - Magazin haberleri

    KUTLAMALAR İTALYA'DA DEVAM ETMİŞTİ

    Çift, düğün kutlamalarına da İtalya'nın Portofino kentindeki 16. yüzyıldan kalma bir kale olan Castello Brown'da devam etmişti. Kardashian ve Barker, düzenledikleri partiye ailelerini ve arkadaşlarını da çağırmıştı. 3 gün 3 gece süren eğlencede, çiftin kendine has kıyafetleri dikkat çekmişti.
  • Kourtney Kardashian: Eşim Travis Barker yeni kıvrımlarımı sevmemi sağladı - Magazin haberleri

    "SONSUZA DEK MUTLU"

    Kourtney Kardashian'ın ikonik gelinliği dikkat çekmişti. Düğün kıyafetlerinde sürekli "Meryem Ana" figürünü tercih eden Kardashian, gelinliğinin duvağında da bu detaya yer vermişti.
  • Kourtney Kardashian: Eşim Travis Barker yeni kıvrımlarımı sevmemi sağladı - Magazin haberleri

    Kourtney Kardashian ve Travis Barker, o anları da sosyal medya hesaplarından "Sonsuza dek mutlu..." notuyla yayınlamıştı.
  • Kourtney Kardashian: Eşim Travis Barker yeni kıvrımlarımı sevmemi sağladı - Magazin haberleri

    ARKADAŞLIKLARI AŞKA DÖNÜŞTÜ

    Kardashian ve Travis Barker, birbirlerini çok uzun zamandır tanıyordu. Çifte yakın bir kaynak, "Her ikisi de bazen tek başlarına bazen de birlikte çocuklarına vakit ayırıyorlar. Birbirleriyle yıllardır arkadaş olmanın da getirdiği avantajla iyi geçiniyorlar." demişti.
  • Kourtney Kardashian: Eşim Travis Barker yeni kıvrımlarımı sevmemi sağladı - Magazin haberleri

    ÜÇ ÇOCUK ANNESİ

    Öte yandan Kardashian'ın, uzun süre birlikte olduğu Scott Disick ile ilişkisinden, Mason, Penelope ve Reign Aston adında üç çocuğu bulunuyor.
  • Kourtney Kardashian: Eşim Travis Barker yeni kıvrımlarımı sevmemi sağladı - Magazin haberleri

    Travis Barker da ilk evliliğini Melissa Kennedy, ikinci evliliğini de Shanna Moakler ile yaptı. Barker'ın da bu ilişkilerinden Alabama Luella ve Landon Asher adında iki çocuğu var.

    Fotoğraflar: AP, Mega.

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