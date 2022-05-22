"HERKES ONLARI KUTLAMAK İÇİN ÇOK HEYECANLI"

People'a konuşan bir kaynak, yeni evlilerin İtalya'daki kutlamalarına cuma günü lüks bir restoranda özel bir akşam yemeği ile başladıklarını belirtti. Kaynak, "Tüm sevgiyi hissedebilirsiniz. Herkes Kourtney ve Travis'i kutlamak için çok heyecanlı." dedi.