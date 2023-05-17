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Kovalar özgürlük severler. Onlar için özgürlük, hayatın tek değişmez yasasıdır. Özgürlük olmadan hiçbir şeyin olamayacağına inanmıyorlar. Özgürlük olduğunda her şey sınırsızdır. Özgürlük aşığı oldukları için aşk ilişkilerinde zorluklarla karşılaşmaları doğaldır. Çünkü bağlılıktan uzak durmaya çalışırlar. Ancak dışarıdan bakıldığında su grubuna ait olduğu düşünülebilir. Bunun nedeni ise güçlü tahminlere sahip olmalarıdır. Duyguları her zaman yüzündedir.

Kova Burcu Erkeği, Kadını, Yükseleni ve Özellikleri Nedir?

Kova'nın güçlü yönlerinden biri, benzersizliğini kabul etme, arzularına saygı duymasına izin veren özgür seçimler yapmasıdır. Enerji dolular kuralları asla umursamazlar ve sürekli değişmek ve gelişmek isterler. Yaratıcı insanlar oldukları için tanınırlar. Ancak bu yaratıcılık her zaman gerçeğe ve akla dayalıdır. İnatçılık, bilindikleri bir başka özelliktir. Belki de en büyük zaafları, savundukları idealleri hayata geçirmemeleridir. Her zaman insanlığı kurtarmak isterler. Peki, Kova burcu erkeği, kadını, yükseleni ve özellikleri nedir?

Hızlı zekâ ve üstün analiz etme ve düşünme yeteneği

Bağımsız bir kişiliğe sahiptir ve duygusal ve finansal olarak bağımsız olmayı sever

Hayatında birçok şeyi başarmasını sağlayan güçlü bir kişiliğe sahiptir

İnsanlara yardım etmeyi çok sever

Sosyal bir kişiliğe sahiptir ve etrafını her zaman insanları çevrelemekten hoşlanır

Şaka yapmak, mutluluk ve pozitiflik yaymayı sever

Bir sonraki hamlesini belirlemek oldukça zordur

Kova Kadını Burcu Özellikleri

Özgür, dışa dönük, coşkulu ve aynı zamanda temkinli olan Kova kadını, toplum içinde bir hanımefendi olarak görünmeyi sever. Kova kadını burcu özellikleri arasında en bilineni toplum yasalarının kısıtlamalarından nefret eder, kendi kanaatlerine göre çalışır, tüm insanlara uyum sağlama yeteneğine sahiptir ve kişilikleri incelemeyi sever. Başkalarını rahatsız etme pahasına bile konumundan kolayca vazgeçmez ve istediğini söylemez.

Yarına büyük bir sevgi ve iyimserlikle bakar. Bağlanmaktan korkar ve özgürlüğü ve bağlı olmamayı sever. Çoğu zaman fazla duygusallığı yoktur. Şaka yapmayı seven, mutluluk ve pozitiflik yaymayı seven neşeli kişiliği ile karakterizedir. Mantıken kontrol edemedikleri durumlardan uzaklaşır ve bir çıkış yolu bulurlar. Zekâlarını o kadar iyi kullanırlar ki, tehlike anında bir çıkış kapısı hemen bulurlar.

Kova Burcu Aşk Hayatı

Kova burcu insanları aşk hayatında enerjilerinin tam uyacağı ilişkilere çekilir. Dolayısıyla bu burcun insanları âşık olduğu zaman, karşısındaki kişiye muazzam bir aşk enerjisinin tadını çıkartır. Aynı zamanda enerjisinin de hesapsız tükenmesine izin vermez. Dolayısıyla akıl ve kalp bu noktada her zaman bir bütündür. Kova burcu aşk hayatı uyumunda Kova ve Akrep enerjisi gerilim çekim, çatışma ve istikrar arasında kalır. Bu çatışmalara rağmen birbirlerinden uzak duramazlar.

Kova ve Terazi: Çok iyi bir ilişki ortaya çıkabilir. Tamamen anlaştıkları için aşk ilişkisi olamaz çünkü iki tarafı da akıl yönetir, bu nedenle ilişki bol sohbetli ve sosyal olur ilişkide ise arkadaşlıkları çok başarılıdır.

Kova ve Koç: Aralarındaki uyum yüzdesi büyüktür çünkü Koç burcunun disiplini ve gücü Kova burcunu etkiler ve gözlerini kamaştırır. Ona dayattığı geniş çizgileri takip etmesini ve isyanından vazgeçmesini sağlar.

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