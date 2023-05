HABERTURK.COM

Koç burcu kıvılcımdan doğan ateşin burcudur. Dürtüsellik, sabırsızlık, acelecilik, tutku, saldırganlık bu burcun doğasıdır. Koç burcunda doğanların mizaçları dinamiktir, enerjilerini ve kendilerine olan inançlarını her zaman sonuna kadar ifade ederler. Koç burcunda doğanlar, doğal olarak üstün olmaya eğilimlidirler ve her zaman bir şey ya da biri için şevk ve şevkle savaşırlar. Samimiyeti, dürüstlüğü severler, bazen biraz kaba ve acelecidirler.

Koç Burcu Erkeği, Kadını, Yükseleni ve Özellikleri Nedir?

Astrolojide, birçok özelliğimizin veya davranış biçimimizin yalnızca kendi burcumuz tarafından değil, aynı zamanda yükselenimizin de üzerimizde etkileri mevcuttur. Koç burcu erkeği, kadını, yükseleni ve özellikleri nedir? Bu burç doğasında doğan kişiler, özellikle inisiyatif alabilen kişilerdir. Daha büyük bir başlangıç yapmak için kendilerinde cesaret ve harekete geçme isteği her koşulda görülür. Koç burcu insanları sabırsızdır. İnatçı bir karaktere sahip olan Koç burcu, hareketli, heyecanlı ve enerjik olmasıyla bilinir. "Ben" kelimesi onlar için çok şey ifade eder. Koç burcunun pratik zekası oldukça gelişmiştir. Koç burçları genellikle yaşadıkları olaylar karşısında duygularını ve heyecanlarını gizleyemezler.

Koç Burcu Erkeği Özellikleri

Rekabetçilik Koç'un zayıf noktaları arasındadır. Cömert ve özverili ise, kazanmaya odaklıdır. Bir şeyleri başarmak ve liderlik etmek onun ruhunda vardır. Ayrıca, koç burcu erkeği özellikleri arasında en tipik kusurlarından biri kibir ve kendini beğenmişlik eğilimi, emir vermeye yönelik halleridir.

Lider ruhludur

Cesaretli ve girişkendir

Enerji dolu ve heyecanlıdır

İnatçıdır

Bencildir

Yaptığı işi bitirmeden rahat edemez

Koç Burcu Kadını Özellikleri

Koç burcu kadını asil ve sert mizaçlıdır. Konuşması tavrı ve davranışlarından liderlik vasfı taşıdığı hemen belli olur. Koç burcu kadın özellikleri aslında erkek ya da kadın olsun farketmeksizin bazı durumlarda pek empatik olmadığı düşünülür. Çünkü bir koç kadını sözlerini o kadar doğrudan söyler ki sözlerinin dozajını ayarlayamaz ve bu nedenle muhatabını incitme riskini alır. Algılama yetenekleri iyi olan Koç burcu kadını, hayatta her zaman başrolde olmayı tercih eder. Son derece kıskançtırlar ve bağımsızlıklarına oldukça düşkündürler.

Koç Burcu Aşk Hayatı

Koç bir ateş elementi burcudur, bu nedenle bu doğadaki kişilerin temel özellikleri tutkulu ve yoğun aşktır. Koç burcu aşk hayatı koç burcu kişileri kadın ya da erkek çok yüksek libidoya sahip insanlardır. Bu nedenle cinsel alanda her zaman bir kendilerini ve partnerini memnun etmek isteyeceklerdir. Genel olarak Koç burcu, aşkı büyük bir yoğunlukla yaşayan, her zaman idealizm arayışında olan ve karşısındaki kişiye karşı her zaman temas etmek isteyen kıskanç kişilerdir. Koç burçları bir şeylerden çabuk sıkılırlar ve bu nedenle ilişkiyi taze ve diri tutmak için karşı taraftan da bir şeyler bekler. Bu burçta doğanlar baştan çıkarıcı kişiliğe sahip olurlar. Koç burcunun aşk hayatı heyecanlı, tutkulu ve sürprizlere açık olmalıdır. İlişkiyi daima heyecanlı tutmak isterler. Koç burcu insanı kendisi gibi ateş burçları olan Aslan ve Yay ile uyumlu birliktelik sağlar. Zıt burcu olan teraziye ise büyük çekim duyabilir.

