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        Haberler Magazin "Yüce Türk milletinin başı sağ olsun"

        "Yüce Türk milletinin başı sağ olsun"

        Irak'ın kuzeyinde bulunan Pençe - Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit olurken, 4 askerimiz yaralandı. Kahraman askerlerimizin şehit olması bir kez daha yürekleri dağladı. Ünlüler, şehit askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2024 - 09:23 Güncelleme: 13.01.2024 - 10:14
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        1

        AJDA PEKKAN
        Başımız sağ olsun. Mehmetçiklerimizin ruhlar şâd olsun. Hakları ödenmez. Acılı ailelerine sabırlar dilerim.

        2

        FİLİZ AKIN
        Şehit ailelerine sabır diliyoruz her defasında ama esas o evlatların evlerine düşüyor ateş, ilelebet yanıyor en yakınlarının yüreği... Gene bahar kokulu çocuklarımızı kaybettik maalesef.

        3

        NİLÜFER YUMLU
        9 evladımızı daha kaybettik. Başımız sağ olsun.

        4

        EROL EVGİN
        Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı; yaralanan askerimize acil şifa diliyorum.

        5

        SİBEL CAN
        Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yüce Türk milletinin başı sağ olsun.

        6

        DOĞA RUTKAY KAMAL
        Şehitler ölmez.

        7

        İBRAHİM BÜYÜKAK
        Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizn başı sağ olsun.

        8

        YASEMİN SAKALLIOĞLU
        Başımız sağ olsun.

        9

        METİN ŞENTÜRK
        Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde hain teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Rabb’im yaralı askerlerimize acil şifalar versin. Başımız sağ olsun.

        10

        ŞAHNAZ ÇAKIRALP
        Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun.

        11

        İPEK AÇAR KÖMÜRCÜ
        Yüreğimize düşen ateşin tarifi yok. Kahraman şehitlerimizin ebedi yurtları cennet olsun. Ruhları şâd olsun. Ailelerine, milletimize sabırlar, yaralı Mehmetçiklerimize tez şifalar inşallah.

        12

        NİHAN AKIN
        Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum.

        13

        HALUK LEVENT
        Başımız sağolsun.

        14

        SEREN FOSFOROĞLU
        Şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı ve sabırlar dilerim. Memleketimizn başı sağ olsun.

        15

        ALİŞAN

        16

        LALE BELKIS
        Türk çocuğu; senin ve yurdun için can veren ulu şehitlerini unutma. Başımız sağ olsun. Üzgünüm.

        17

        FERHAT GÖÇER
        Derin bir üzüntü içinde şehit askerlerimize Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum…

        18

        ÇAĞLA ŞIKEL
        Sabır diliyorum, çok üzgünüm...

        19

        VOLKAN KONAK
        Şehitlerimizin acısını en derinden yaşıyor, acılı ailelerine sabır diliyorum. Terörün her türlüsüne lanet olsun.

        20

        MEYRA ILICAK
        Yüreğimize düşen ateşin tarifi yok. kahraman şehitlerimizin ebedi yurları cennet olsun. Ruhları şâd olsun. Ailelrine, milletimize sabırlar, yaralı Mehmetçiklerimize tez şifalar inşallah.

        #şehit
        #Pençe - Kilit Harekatı
        #şehit haberleri
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