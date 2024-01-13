"Yüce Türk milletinin başı sağ olsun"
Irak'ın kuzeyinde bulunan Pençe - Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit olurken, 4 askerimiz yaralandı. Kahraman askerlerimizin şehit olması bir kez daha yürekleri dağladı. Ünlüler, şehit askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi
AJDA PEKKAN
Başımız sağ olsun. Mehmetçiklerimizin ruhlar şâd olsun. Hakları ödenmez. Acılı ailelerine sabırlar dilerim.
FİLİZ AKIN
Şehit ailelerine sabır diliyoruz her defasında ama esas o evlatların evlerine düşüyor ateş, ilelebet yanıyor en yakınlarının yüreği... Gene bahar kokulu çocuklarımızı kaybettik maalesef.
NİLÜFER YUMLU
9 evladımızı daha kaybettik. Başımız sağ olsun.
EROL EVGİN
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı; yaralanan askerimize acil şifa diliyorum.
SİBEL CAN
Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yüce Türk milletinin başı sağ olsun.
DOĞA RUTKAY KAMAL
Şehitler ölmez.
İBRAHİM BÜYÜKAK
Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizn başı sağ olsun.
YASEMİN SAKALLIOĞLU
Başımız sağ olsun.
METİN ŞENTÜRK
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde hain teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Rabb’im yaralı askerlerimize acil şifalar versin. Başımız sağ olsun.
ŞAHNAZ ÇAKIRALP
Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun.
İPEK AÇAR KÖMÜRCÜ
Yüreğimize düşen ateşin tarifi yok. Kahraman şehitlerimizin ebedi yurtları cennet olsun. Ruhları şâd olsun. Ailelerine, milletimize sabırlar, yaralı Mehmetçiklerimize tez şifalar inşallah.
NİHAN AKIN
Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum.
HALUK LEVENT
Başımız sağolsun.
SEREN FOSFOROĞLU
Şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı ve sabırlar dilerim. Memleketimizn başı sağ olsun.
ALİŞAN
LALE BELKIS
Türk çocuğu; senin ve yurdun için can veren ulu şehitlerini unutma. Başımız sağ olsun. Üzgünüm.
FERHAT GÖÇER
Derin bir üzüntü içinde şehit askerlerimize Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum…
ÇAĞLA ŞIKEL
Sabır diliyorum, çok üzgünüm...
VOLKAN KONAK
Şehitlerimizin acısını en derinden yaşıyor, acılı ailelerine sabır diliyorum. Terörün her türlüsüne lanet olsun.
MEYRA ILICAK
Yüreğimize düşen ateşin tarifi yok. kahraman şehitlerimizin ebedi yurları cennet olsun. Ruhları şâd olsun. Ailelrine, milletimize sabırlar, yaralı Mehmetçiklerimize tez şifalar inşallah.