Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı CANLI YAYIN Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Hafta içi oynanan 16. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, yeni hocası Fernando Santos'la çıktığı ilk mücadeleden de galibiyetle ayrılmak istiyor. Beşiktaş 32 puanla 4. sırada bulunuyor. Fatih Karagümrük ise haftaya 20 puanla 15. sırada girdi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.

STAT: Tüpraş

HAKEM: Mert Güzenge

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Bakhtiyor, Tayyip Talha, Umut, Amir Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Rashica, Semih, Cenk

YEDEKLER: Ersin, Svensson, Rebic, Ghezzal, Necip, Demir Ege, Muleka, Mustafa Erhan, Tayfur, Serkan Emrecan

TEKNİK DİREKTÖR: Fernando Santos

FATİH KARAGÜMRÜK: Emre Bilgin, Davide Biraschi, Dresevic, Rohden, Can Keleş, Eysseric, Güven, Lasagna, Levent, Kourbelis, Salih

YEDEKLER: Furkan, Veseli, Kerem Atakan, Samed, Serdar, Emir, Adnan, Bertolacci, Paoletti, Tarık

TEKNİK DİREKTÖR: Şota Arveladze

Ligin 19 haftalık ilk bölümünde bekleneni veremeyen siyah-beyazlı ekip 10 galibiyet, 7 yenilgi ve 2 beraberlik sonunda 32 puan toplayarak 4. basamakta yer alıyor. Fatih Karagümrük ise 20 puanla 15. sırada bulunuyor.

FERNANDO SANTOS İLK MAÇINDA

REKLAM Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat tarafından göreve getirilen Portekizli teknik adam Fernando Santos, ilk kez siyah-beyazlı takımın başında sahaya çıkıyor. Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş taraftarlarının karşısında yeni görevine başlayan Santos, siyah-beyazlı takımda bu sezon Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Serdar Topraktepe'den sonra kulübede görev alan 5. teknik adam oldu. İÇ SAHADA GALİBİYETİ UNUTTU

Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda oynadığı son 3 maçtan puansız ayrıldı. Bu sezon şampiyonluk yarışında en ciddi darbeleri iç sahada alan Beşiktaş; Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarından 3-1'lik skorlarla yenik ayrılarak taraftarlarını üzdü. REKLAM BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte sezonu kapatan Alex-Oxlade Chamberlain'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Omar Colley, Daniel Amartey ve Arthur Masuaku mücadelede forma giyemiyor. Bilindiği üzere Afrika Kupası'nda bulunan Vincent Aboubakar ile Valentin Rosier ise kadro dışı bırakılmıştı.