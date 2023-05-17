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Haberler Yaşam Astroloji Oğlak Burcu Özellikleri: Oğlak Burcu Erkeği, Kadını, Yükseleni Ve Özellikleri Nedir?
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Oğlak burcu özellikleri: Oğlak burcu erkeği, kadını, yükseleni ve özellikleri nedir?

Oğlak burcu Zodyak’ın en çalışkan burçlarından biri olarak bilinir. Astrolojide 10.evin yöneticisidir. Tepe noktadadır ve yönetimi anlatır. Oğlak burcunda doğan kişiler doğuştan disiplinli olur ciddi bir görünümleri vardır. En büyük güçlerinden biri olan azim, büyümelerini sağlar böylece kaderini metodik bir şekilde inşa eder. Hayatlarındaki en önemli nokta ise iş ve kazançtır, ikinci nokta ise aşktır. İnsanların onlara yaklaşması o kadar kolay değildir. Soğuk mizaçları kişilerin kendilerine yaklaşmasını engeller. Bu engeli aştıkları takdirde kalıcı arkadaşlıkları ve beraberlikleri olur.

Oğlak Burcu Özellikleri: Oğlak Burcu Erkeği, Kadını, Yükseleni Ve Özellikleri Nedir?
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Oğlak burcu çalışkan, dürüst ve disiplinli olmasıyla bilinir. Oğlak burcu özellikleri arasında en belirgin söylem ise oğlakların çalışma aşklarıdır. Öyle ki çalışmaktan adeta zevk alırlar yorulmak nedir bilmezler. Çalışmak onlar için deşarj olmak gibidir. Ancak bu şekilde kendilerini rahat hissederler. Amaçları her zaman kazanmaktır. İnandıkları kurallardan sapmazlar. Sinir bozucu olma noktasına kadar inatçı olmaları da mümkündür. Kendilerine verilen sorumluluğun bilincindedirler ve zor da olsa sorumluluktan çekinmezler.

Oğlak Burcu Kadını Özelikleri

Oğlak burcu kadını azimli çalışkan despot ve sert mizaçlıdır. Haritasında Oğlak etkisi fazla ise çok fazla dışarı dünyaya kendini açamaz. Hislerini belli edemeyen yapıya sahiptir. Çok çabuk güvenen kişiler değildir. Kalplerini zor açarlar ve eğer tamamen güvenirlerse bir ilişkide kendilerini bırakırlar. İş hayatında ise Mükemmeliyetçi olmalarından dolayı her işi kusursuz yapmak ister. Çalışmak ve başarmak onlar için en önemli şeydir. İşte Oğlak burcu kadını özellikleri

  • Dürüsttür
  • Çalışkandır
  • Azimlidir
  • Soğuk mizaçlıdır
  • Sevgisini dile getirmekte zorlanır
  • Kara mizahı vardır
  • Kötü gün dostudur kimseyi yarı yolda bırakmaz
  • Başladığı işi bitirmeden gözüne uyku girmez

Oğlak Burcu Erkeği Özellikleri

Oğlak erkeği de kadını gibi sevgisini göstermek konusunda iyi değildir. Çoğu zaman partnerleri bu durumdan rahatsızlıklarını dile getirir. İş hayatında ise çok fazla çalışır. Azimlidir en yükseğe çıkmak için çabalar. Yaptığı iş içine sinene kadar uğraşır. İş hayatı, hayatının tümünü doldurur. Ailesine sevdiklerine karşı bağlıdır. Oğlak burcu erkeği zeki ve kendine özgüveni olan kadınlardan hoşlanır. Alımlı ve başarılı kadınlar oğlak burcu erkeğinin dikkatini çeker. Oğlaklar hem sevgili hem de arkadaş olarak en güvenilir kişilerdir. Oğlak erkeği de kadını da toplumun kural ve geleneklerinin dışına çıkmayı sevmez. Oldukça mütevazı insanlar olduklarını da belirtmek gerekir.

Oğlak Burcu Aşk Hayatı

Oğlak burcunun aşk hayatı sağlam ve kalıcı olması üzerinedir. Gelip geçici aşklardan hoşlanmaz. Uzun vadeli saygılı, ölçülü ve kalıcı birliktelikleri tercih eder. Ciddi ilişkilerden yanadır. İlişki de dahi olsa sınırlarının aşılmasından hoşlanmaz. Saygısızlık yapılması ve küçük düşürülmesi ise ilişkiyi bitirme nedenlerinden biri olur. Oğlak burcu aşk hayatı akrep ya da aslan gibi göstererek yaşamaz.

Karşısındaki kişinin zor günlerinde yanında olarak, sıkıntılı anlarında hayatlarını düzlüğe koyması için elinden geleni yapar.

Oğlak Burcu Taşı

Oniks oğlak burcunun taşlarından biridir. Bir kuvars çeşididir, kırmızıdan siyaha kadar geniş bir renk yelpazesini kapsayan opak veya yarı opak bir renge sahiptir. Siyah oniks beden ve zihinsel stresle savaşır ve öz kontrolünü artırır. Oğlak burcu taşı arasında yakut taşı da vardır. Yakut, dinamizmi harekete geçirme ve duygusal blokajları aşmaya ve dış dünyayı açmaya yardımcı olur. Siyah obsidyen ise "savaşçı taşı" olarak adlandırılır ve Oğlak burcu için gerçek bir tılsımdır, bu taş berraklık verir. Fiziksel ve duygusal enerjileri bunlardan en iyi şekilde yararlanmak için yönlendirir.

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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