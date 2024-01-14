Komutan askerin gözyaşlarını böyle sildi Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan, memleketi Amasya'da toprağa verildi. Törende nöbet tutan asker gözyaşlarına hakim olmadı. Törende bulunan bir komutan Mehmetçiğin yanına gelerek gözyaşlarını sildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın cenazesi, Van'da yapılan törenin ardından askeri uçakla Merzifon Havalimanı'na, buradan da kara yoluyla Taşova ilçesi Çakırsu köyüne getirildi. 5 çocuklu ailenin 2 oğlundan biri olan şehit Aslan için köy meydanında tören düzenlendi.

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MEHMETÇİĞİN GÖZYAŞLARI Şehit Uzman Çavuş Samet Aslan'ın cenaze töreninde nöbet tutan Mehmetçiğin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

KOMUTAN MEHMETÇİĞİN GÖZYAŞLARINI SİLDİ Bunun üzerine törende bulunan komutan, nöbetçi askerin yanına gelerek, bir mendille Mehmetçiğin gözyaşlarını sildi.

YÜREKLER BİR KEZ DAHA DAĞLANDI Komutanın bu davranışı yürekleri bir kez daha dağlattı. Şehit babası evladıyla böyle vedalaştı Şehit Samet Aslan'ın annesi Havva ve babası İbrahim Aslan, törende güçlükle ayakta durabildi. Kız kardeşleri ise tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin ailesini, yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehit Aslan, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi