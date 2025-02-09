Süper Lig’in 23’üncü haftasında Galatasaray’a konuk olan Adana Demirspor, mücadelenin 30’uncu dakikasında sahadan çekildi.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor’un sahadan çekilme kararını değerlendiren Buruk, “Biz beklemiyorduk bu kararı ama bekleyenler varmış demek ki. Tweetlerini hemen attılar. Kimsenin günahını almamak lazım. Adana Demirsporlu oyuncuları tebrik ediyorum, çok güzel mücadele ediyorlardı. Seyircileri, 'Biz hiç vazgeçmedik' pankartı açmıştı. Adana Demirspor oyuncuları saha içerisinde maçı bırakıyorsa, bunu değerlendirmek gerekiyor. Bence o pozisyon penaltı olmamaya daha yakın demek ki. Bizim lehimize, aleyhimize çok hata yapıldı. Adana Demirspor'un aleyhine çok hata yapıldı bu maça kadar. Bunun çok masum ve anlık bir karar olduğunu düşünmüyorum” diye konuştu.

"BU TÜRK FUTBOLU İÇİN BÜYÜK BİR ZARAR"

Türk futbolunu kötü göstermek için bir çaba olduğunu dile getiren Buruk, “Bir anda birisi telefon ediyor ve sahadan takım çekiliyor. Bu Türk futbolu için büyük bir zarar. Burada yaşananların masum olduğunu düşünmüyorum. Üzüldüm yani. Türk futbolunu kötü göstermek için bir çaba var hep. Bu karara da saygı duyuyorum ama üzüldüm açıkçası. Adana Demirspor camiası çok büyük bir camia” diyerek sözlerini noktaladı.

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