Adana Demirspor sahadan çekildi!

Trendyol Süper Lig'de son dönemde yaşanan ilginç olaylara bir yenisi daha eklendi... Adana Demirspor, 23. haftada oynanan Galatasaray maçında sahadan çekildi.

Mavi-lacivertli futbolcular, hakem Oğuzhan Çakır'ın yönettiği ve Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle devam eden mücadelenin 30. dakikasında sahadan çekilme kararı aldı.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı'nın direktifiyle sahadan çekilme kararı alınırken, bir kısım futbolcular direkt, kalan futbolcular ise bir süre sahada bekledikten sonra soyunma odasının yolunu tuttu.

Mücadele hakem Oğuzhan Çakır'ın kararıyla tatil edildi. TFF'nin maçla ilgili kararını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

Mücadelede Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Danimarkalı Jakob Alexander Sundberg görev yaparken, Sundberg'e AVAR olarak Murat Tuğberk Curbay eşlik ediyordu.

DAHA ÖNCE İSTANBULSPOR, ESKİŞEHİRSPOR VE FENERBAHÇE SAHADAN ÇEKİLMİŞTİ

İSTANBULSPOR GEÇEN SEZON SAHADAN ÇEKİLMİŞTİ

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Geçen sezon; Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor maçında sahadan çekildiği için İstanbulspor'un 3-0 hükmen mağlup sayılmasına ve 3 puanın silinmesine karar vermişti. 2023/24 sezonun 17. haftasında oynanan İstanbulspor-Trabzonspor müsabakasının 74. dakikasında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakem kararlarına tepki olarak takımını sahadan çekmişti.

ESKİŞEHİRSPOR AYNI CEZAYI ALMIŞTI

2016 yılında; Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Göztepe maçında sahadan çekildiği için Eskişehirspor'un 3-0 hükmen mağlup sayılmasına ve 3 puanın silinmesine karar vermişti. 2016 yılında oynanan mücadelede Eskişehirspor, Göztepe deplasmanında 92. dakikada gelen gol sonrası 2-1 geriye düşmüş, golden önce faul olduğu itirazları sonuç vermeyince de sahadan çekilmişti.

28 YIL ÖNCE FENERBAHÇE SAHADAN ÇEKİLMİŞTİ

1997-1998 sezonu Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Trabzonspor eşleşti. Sarı Lacivertliler, kendi evlerinde kazandıkları 2-1'lik ilk maçın rövanşında Trabzon'a konuk oldular. Ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle geçen karşılaşmada Uche'nin gördüğü kırmızı kart sonrası Fenerbahçe sahada 10 kişi kaldı. Gergin bir ortamda geçen maçta dakikalar 75'i gösterdiğinde ise film tam anlamıyla koptu. Bordo Mavili tribünlerden atılan bir taş, Fenerbahçe'nin o dönemki teknik direktörü Otto Bariç'e isabet etti. Hırvat teknik adam bu darbe sonrası yerde kalırken, oyun durdu ve Sarı Lacivertli futbolcular hocalarının durumunun ne olduğunu anlamak için olay yerinde toplandı. Bariç, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sedyeye alındı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu durum karşısında hakemin kararını beklemeyen Fenerbahçeli futbolcular ise, soyunma odasının yolunu tutarak sahadan çekilmiş oldular. Sarı Lacivertli cephede herkes, maçın hükmen Fenerbahçe lehine sonuçlanmasını bekliyordu. Federasyon yaptığı 3 günlük incelemeler sonunda, Trabzonspor'un haklı olduğuna hükmederek, sahadan çekilen Fenerbahçe'yi 3-0 hükmen mağlup saydı ve Sarı Lacivertlileri ertesi yıl Türkiye Kupası'ndan men etti.